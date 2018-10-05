Проєкт на мільйон: у Шацьку будують зливову каналізацію. ФОТО





У Шацькій ОТГ повідомили, що вулиця Степана Шковороди була однією з найбільш проблемних, оскільки у дощові дні, коли дощовим водам нікуди було стікати, та через велике навантаження автотранспорту постійно руйнувався асфальт, - пише



Відповідно було прийнято рішення розробити проєктно-кошторисну документацію на облаштування зливової каналізації. Реалізацію проєкту розпочали 12 листопада.



Також, як зазначили у селищній раді, у зв'язку із роботами буде повністю перекриватися рух по цій вулиці, а водіям пропонують користуватися об'їзними дорогами. Орієнтовно будівельні роботи планують завершити за місяць.



Аби зробити каналізування відповідно до норм, зараз знімають бруківку на одній стороні вулиці, але навесні її обіцяють відновити. Адже водночас із завершенням будівництва зливової каналізації по цій вудлиці розпочнеться реалізація іншого мільйонного проєкту, в рамках якого заново облаштують тротуар, зроблять нове освітлення та велосипедну доріжку.



У зв'язку із великим масштабом робіт у Шацькій ОТГ просять жителів селища бути терпимими до тимчасових незручностей (поганого стану тротуару біля старої лікарні та решти магазинів, розташованих по цій стороні, бруківку з якого знімуть та на зиму встелять лише щебнем, відсутністю освітлення), адже реалізація таких проєктів потребує часу.



Повністю реалізувати два проєкти планують до кінця весни, і вже влітку шачани зутрічатимуть відпочивальників з оновленою інфраструктурою.



Нагадаємо, Шацька селищна рада розпочала будівництво каналізаційної мережі по вул. Шковороди. Вартість проєктно-кошторисної документації становить 5,7 мільйонів грн. Договірна вартість на ремонтні роботи – 4,7 мільйона грн., з них 4,5 мільйона грн. – субвенція з державного бюджету. Частка місцевого бюджету – близько 300 тисяч грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацьку вже декілька днів триває реалізація мільйонного проєкту з будівництва зливової каналізації.У Шацькій ОТГ повідомили, що вулиця Степана Шковороди була однією з найбільш проблемних, оскільки у дощові дні, коли дощовим водам нікуди було стікати, та через велике навантаження автотранспорту постійно руйнувався асфальт, - пише Район.Шацьк Відповідно було прийнято рішення розробити проєктно-кошторисну документацію на облаштування зливової каналізації. Реалізацію проєкту розпочали 12 листопада.Також, як зазначили у селищній раді, у зв'язку із роботами буде повністю перекриватися рух по цій вулиці, а водіям пропонують користуватися об'їзними дорогами. Орієнтовно будівельні роботи планують завершити за місяць.Аби зробити каналізування відповідно до норм, зараз знімають бруківку на одній стороні вулиці, але навесні її обіцяють відновити. Адже водночас із завершенням будівництва зливової каналізації по цій вудлиці розпочнеться реалізація іншого мільйонного проєкту, в рамках якого заново облаштують тротуар, зроблять нове освітлення та велосипедну доріжку.У зв'язку із великим масштабом робіт у Шацькій ОТГ просять жителів селища бути терпимими до тимчасових незручностей (поганого стану тротуару біля старої лікарні та решти магазинів, розташованих по цій стороні, бруківку з якого знімуть та на зиму встелять лише щебнем, відсутністю освітлення), адже реалізація таких проєктів потребує часу.Повністю реалізувати два проєкти планують до кінця весни, і вже влітку шачани зутрічатимуть відпочивальників з оновленою інфраструктурою.Нагадаємо, Шацька селищна рада розпочала будівництво каналізаційної мережі по вул. Шковороди. Вартість проєктно-кошторисної документації становить 5,7 мільйонів грн. Договірна вартість на ремонтні роботи – 4,7 мільйона грн., з них 4,5 мільйона грн. – субвенція з державного бюджету. Частка місцевого бюджету – близько 300 тисяч грн.

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