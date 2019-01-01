Громада на Волині будуватиме потужну вітрову електростанцію





За словами голови ОТГ Володимира Патійчука, йдеться про план з будівництва 40 вітрових електростанцій потужністю по 4-5 МВт. До них прокладуть дороги з твердим покриттям, проект передбачає створення 30 робочих місць, – пише



Розпочати будівництво планують у 2020 році, завершити у 2021.



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Наразі готують документацію щодо отримання містобудівних умов. Вітрові установки до 150 метрів заввишки кожна розміщуватимуться на відстані не менше 700 метрів від населеного пункту. Для кожної зі станцій відводитиметься ділянка площею 30 сотих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затурцівська ОТГ, що на Волині, планує побудувати вітрову електростанцію загальною потужністю 200 МВт.За словами голови ОТГ, йдеться про план з будівництва 40 вітрових електростанцій потужністю по 4-5 МВт. До них прокладуть дороги з твердим покриттям, проект передбачає створення 30 робочих місць, – пише agro-business Розпочати будівництво планують у 2020 році, завершити у 2021.Наразі готують документацію щодо отримання містобудівних умов. Вітрові установки до 150 метрів заввишки кожна розміщуватимуться на відстані не менше 700 метрів від населеного пункту. Для кожної зі станцій відводитиметься ділянка площею 30 сотих.

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