Луцькі ЖКП «добровільно-примусово» шукатимуть управителів будинків

У зв’язку з тим, що з червня цього року послуги з утримання будинків та прибудинкових територій скасували на законодавчому рівні, у Луцьку виникла критична ситуація з систематизацією роботи по управлінню помешканнями. У ЖКП вирішили запровадити відповідний конкурс для усіх будинків, аби обрати на кожен об’єкт головного управителя.Про це повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту ЖКГ Надія Коленда 18 листопада під час планового засідання постійної комісії міської ради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження.«Згідно закону, мешканці, співвласники будинків можуть самостійно за рішенням загальних зборів визначитися з прийняттям одного із способів управління будинком, а саме: створення ОСББ, самоуправління або управління будинком через управителя. З травня департамент ЖКГ проробив велику роботу у плані інтегруванні користувачів за цією системою, згідно з якою розділяються житлові і комунальні послуги. Відтепер – утримання будинків заміняється на управління будинками, але зі сторони співвласників робота не активізувалася взагалі», – коментує виконувачка обов’язків директора департаменту ЖКГ Надія Коленда.Керівниця каже, що наразі у Луцьку критична ситуація з системою управлінням будинків, тож житлово-комунальне підприємство ініціює проведення «добровільно-примусового» конкурсу, який обіцяють організувати вже протягом місяця.Відтак, Надія Коленда каже, що окрім цього є ще два варіанти:1. Створення ОСББ.2. Самозабезпечення (стосується маленьких будинків).«Люди можуть самі організувати збори і провести конкурс на посаду управителя, з відповідними протоколами зборів і дотриманням процедури голосування, або ж звернутися за допомогою до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради. За весь цей час мешканці жодного будинку не зверталися, тож будемо оголошувати збори самі», – каже керівниця ЖКГ.Надія Коленда також зазначає, що будинки у будь-який момент згодом можуть відмовитися і змінити форму управління будинками.