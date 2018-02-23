Інформаційна війна за центр повіту: хто і для чого зманіпулював медичною темою у Володимирі

12-го листопада на шпальтах одного з регіональних інтернет-видань з’явилась інформація про комунальне підприємство «Володимир-Волинське територіальне медичне об’єднання», де йдеться, зокрема, про «недостатнє» фінансування медзакладу з бюджету міста. У публікації оприлюднили чомусь лише суми з найнижчими фінансовими показниками, а комунальний заклад охарактеризований як такий, що не в змозі конкурувати з іншими в цілій області.За інформацією достовірного джерела, відомості з показниками фінансування медицини, які опублікували у згаданій публікації, депутат Володимир-Волинської міськрадиофіційно отримав від фінансового управління міськвиконкому у відповідь на інформаційний запит.Цікаво, що стаття з’явилася на сайті приватного ЗМІ у час, коли Клим’юк активно збирав підписи для звернення до керівництва держави щодо створення центру повіту у саме у Володимирі-Волинському.Ймовірно, показавши вибірково інформацію про фінансування медицини, депутат намагався довести, що «не такими вже й примарними є розмови про визначення сусіднього Нововолинська центром нового повіту».«Чорнуха» проти рідного міста була з радістю використана сусідами. Бо саме в цей час «небайдужі» мешканці м. Нововолинська поширювали у соцмережах новину, радіючи за нібито «відсутність адекватної програми розвитку медицини» у м. Володимирі-Волинському та «переваги» шахтарського міста над Княжим, які буцімто дадуть йому змогу стати адміністративним центром.На жаль, представнику того ж таки Володимира захотілося очорнити міську медицину, вдаючись при цьому до маніпуляцій цифрами.Насправді ж за 2019-й рік в лікарню закупили модернізований цифровий флюорограф, на придбання якого з бюджету міста виділили кошти на суму 770 тисяч грн, та систему рентгенівську діагностичну ІМАХ 7300 вартістю 2 мільйони 763 тисячі 350 грн. Що не менш важливо, з 1 січня 2020 року тут запрацює відділення гемодіалізу. Саме через цю ситуацію головний лікар ТМОу коментарі заявив: «Я в політику не граюся. Від розхитування ситуації у медичному об’єднанні з метою отримання певних бонусів не виграє ніхто. Проте і на фоні інформаційного негативу колектив КП «Володимир-Волинське ТМО» продовжує працювати над тим, щоб кожному пацієнту було комфортно у медичному закладі». І наостанок.Додаємо також інформацію, яку cвідомо «забув» автор матеріалу, про який ми вже згадували: для потреб Володимир-Волинського ТМО за 10 місяців поточного 2019 року з міського бюджету Володимира-Волинського спрямували 14 мільйонів 623 тисячі 300 гривень. Для порівняння: на видатки цього ж об’єднання суми становили у 2017-му році 10 мільйонів 708 тисяч гривень, у 2018-му – 14 мільйонів 672 тисячі 500 гривень.