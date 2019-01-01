Громади Волині отримали до бюджетів більше 400 мільйонів гривень

Протягом січня-жовтня 2019 року на Волині сплачено 472,6 мільйона гривень єдиного податку.Сума отриманого в розпорядження територіальними громадами єдиного податку на 21,7 відсотка перевищує аналогічні показники минулого року, - інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів Головного управління ДПС у Волинській області.Аналітика свідчить, що позитивна динаміка у сплаті єдиного податку нині є визначальною як для юридичних, так і фізичних осіб. «За умови створення належних умов для діяльності малого бізнесу, кожна територіальна громада може розраховувати на своєчасні надходження до свого бюджету. Більш того, пильнуючи за тим, щоб всі підприємці здійснювали свою діяльність легально, органи влади сприяють рівноцінній конкуренції. Така ситуація – теж передумова успішного наповнення бюджету. Зі свого боку фахівці податкової служби завжди відкриті для діалогу з бізнесом та представниками органів місцевого самоврядування з питань, що підвищуватимуть рівень податкової культури», - наголошує в.о. начальника Головного управління ДПС у Волинській областіДовідково: у січні-жовтні 2019 року місцеві бюджети Волині отримали 59 мільйонів гривень єдиного податку від юридичних осіб і 352 мільйони гривень єдиного податку від підприємців-фізичних осіб, а також 61,6 мільйона гривень єдиного податку сплатили сільськогосподарські товаровиробники четвертої групи.