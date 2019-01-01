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У селі на Волині, де громада перейшла до ПЦУ, будують новий храм УПЦ (МП)

У селі на Волині, де громада перейшла до ПЦУ, будують новий храм УПЦ (МП)
У селі Угринів Горохівського району, де більшість вірян перейшла до ПЦУ, будують новий храм УПЦ (МП).

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.

18 листопада Свято-Хрестовоздвиженська громада УПЦ (МП) села Угринів отримала партію фундаментних блоків, призначених для будівництва нового храму в селі. 75 фундаментних блоків перевозили на місце зведення майбутньої церкви кілька днів.

Як уточнюють на сторінці Благодійного фонду «Фавор» у Facebook, блоки вдалося закупити за рахунок пожертвувань на програму «40 храмів», для цього проекту перед покупкою не вистачало близько 27 тисяч гривень.

«Для громади і для нас це величезна радість, враховуючи з якою працею просувався збір по Угринову. Спасибі вам величезне!» – передає БФ «Фавор».

Нагадаємо, громада УПЦ (МП) у волинському Угринові втратила свій храм ще в 2014 році. Весь цей час богослужіння ведуть в будинку, де проживає сім’я настоятеля Ростислава Сапожника. Для будівництва нового храму придбали ділянку в Угринові, яку підготували для робіт, щоб встигнути залити фундамент до настання морозів.
У селі на Волині, де громада перейшла до ПЦУ, будують новий храм УПЦ (МП)
У селі на Волині, де громада перейшла до ПЦУ, будують новий храм УПЦ (МП)

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Теги: церква, ПЦУ, УПЦ (МП), Угринів
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Коментарі 4
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Що гроші з Москви підігнали?
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А я б взагалі заборонила в Україні діяльність церков московського патріархату!
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А я б взагалі заборонила в Україні діяльність церков московського патріархату!
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