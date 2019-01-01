У селі на Волині, де громада перейшла до ПЦУ, будують новий храм УПЦ (МП)





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18 листопада Свято-Хрестовоздвиженська громада УПЦ (МП) села Угринів отримала партію фундаментних блоків, призначених для будівництва нового храму в селі. 75 фундаментних блоків перевозили на місце зведення майбутньої церкви кілька днів.



Як уточнюють на сторінці Благодійного фонду «Фавор» у Facebook, блоки вдалося закупити за рахунок пожертвувань на програму «40 храмів», для цього проекту перед покупкою не вистачало близько 27 тисяч гривень.



«Для громади і для нас це величезна радість, враховуючи з якою працею просувався збір по Угринову. Спасибі вам величезне!» – передає БФ «Фавор».



Нагадаємо, громада УПЦ (МП) у волинському Угринові втратила свій храм ще в 2014 році. Весь цей час богослужіння ведуть в будинку, де проживає сім’я настоятеля Ростислава Сапожника. Для будівництва нового храму придбали ділянку в Угринові, яку підготували для робіт, щоб встигнути залити фундамент до настання морозів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Угринів Горохівського району, де більшість вірян перейшла до ПЦУ, будують новий храм УПЦ (МП).Про це йдеться на сайті Волинської єпархії.18 листопада Свято-Хрестовоздвиженська громада УПЦ (МП) села Угринів отримала партію фундаментних блоків, призначених для будівництва нового храму в селі. 75 фундаментних блоків перевозили на місце зведення майбутньої церкви кілька днів.Як уточнюють на сторінці Благодійного фонду «Фавор» у Facebook, блоки вдалося закупити за рахунок пожертвувань на програму «40 храмів», для цього проекту перед покупкою не вистачало близько 27 тисяч гривень.«Для громади і для нас це величезна радість, враховуючи з якою працею просувався збір по Угринову. Спасибі вам величезне!» – передає БФ «Фавор».Нагадаємо, громада УПЦ (МП) у волинському Угринові втратила свій храм ще в 2014 році. Весь цей час богослужіння ведуть в будинку, де проживає сім’я настоятеля Ростислава Сапожника. Для будівництва нового храму придбали ділянку в Угринові, яку підготували для робіт, щоб встигнути залити фундамент до настання морозів.

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