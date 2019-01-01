вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль

Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
Поліція шукає свідків автопригоди, яка трапилася 7 жовтня о 6:45 на трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне», між селами Забороль та Богушівка Луцького району за участі автомобілів Toyota Auris та Toyota Avensis.

Нагадаємо, внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів Toyota Auris, серед яких була 5-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги

Всі потерпілі – жителі Волинської області. У результаті зіткнення автомобіль Toyota Auris загорівся. Легковик Toyota Avensis зазнав значних механічних ушкоджень.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліцейські звертаються до людей, котрі були свідками аварії, невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: розшук, свідки, аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
Сьогодні, 14:12
Луцькі танцівниці відзняли «гаряче» відео у комплексі WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 14:10
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
Сьогодні, 14:00
Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі
Сьогодні, 13:42
Як у Луцьку відзначатимуть День Гідності і Свободи
Сьогодні, 13:38
Схожі новини
У Луцьку шукають свідків аварії У Луцьку шукають свідків аварії
26 березень, 15:49
У Ковелі шукають свідків аварії, у якій маршрутка збила жінку на велосипеді У Ковелі шукають свідків аварії, у якій маршрутка збила жінку на велосипеді
15 листопад, 11:52
Четвертокласниця з Луцька – у важкому стані після моторошної аварії: шукають свідків ДТП Четвертокласниця з Луцька – у важкому стані після моторошної аварії: шукають свідків ДТП
26 жовтень, 12:14
У Луцьку шукають свідків аварії У Луцьку шукають свідків аварії
23 червень, 11:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
18 листопада на Волині: гортаючи календар
18 листопад, 00:00
 1
Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
Сьогодні, 14:12
 0
Луцькі танцівниці відзняли «гаряче» відео у комплексі WEST AUTO HUB*
Сьогодні, 14:10
 0
У Польщі п'яний водій буса, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у вантажівку
Сьогодні, 14:00
 0
Волинський поліцейський, якого зловили на хабарі, через суд хоче поновитися на роботі
Сьогодні, 13:42
 0
Медіа
відео
1/8
﻿