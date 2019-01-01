Поліція шукає свідків автотрощі поблизу села Забороль
Сьогодні, 14:12
Поліція шукає свідків автопригоди, яка трапилася 7 жовтня о 6:45 на трасі «Устилуг-Луцьк-Рівне», між селами Забороль та Богушівка Луцького району за участі автомобілів Toyota Auris та Toyota Avensis.
Нагадаємо, внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів Toyota Auris, серед яких була 5-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області.
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Всі потерпілі – жителі Волинської області. У результаті зіткнення автомобіль Toyota Auris загорівся. Легковик Toyota Avensis зазнав значних механічних ушкоджень.
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За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліцейські звертаються до людей, котрі були свідками аварії, невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.
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Нагадаємо, внаслідок ДТП обидва водії та двоє пасажирів Toyota Auris, серед яких була 5-річна дівчина, отримали тілесні ушкодження. Постраждалих госпіталізували, - пише ГУНП у Волинській області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги
Всі потерпілі – жителі Волинської області. У результаті зіткнення автомобіль Toyota Auris загорівся. Легковик Toyota Avensis зазнав значних механічних ушкоджень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька
За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
З метою повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліцейські звертаються до людей, котрі були свідками аварії, невідкладно повідомити до поліції за номерами телефонів: 099-230-15-88 або 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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