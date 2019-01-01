Луцька «Волинь» лідирує у таблиці Першої ліги





Крім цього, футболістів відзначили у різноманітних першолігових хіт-парадах від провідних спортивних видань країни, – пише



До збірної 18-го туру від сайту «FootBoom» увійшов автор вирішального гола «Хрестоносців» Ростислав Волошинович. А от у традиційній підбірці найкращих від «Спорт Арени» «Роха» був визнаний у номінації «Джокер туру», а до збірної увійшли Іван Цюпа та Ігор Карпенко.



Лівий захисник – Іван Цюпа



У важливий момент саме Цюпа зорієнтувався швидше за всіх, зрівнявши рахунок невдовзі після пропущеного м’яча. В активі Івана – кілька флангових проходів, виграв 75% зі своїх 12 оборонних єдиноборств, 12 разів вкидав аути, активно протидіяв швидким прикарпатським крайкам. Черговий потужний матч «Волині», яка здобула восьму перемогу підряд, і вагомий вклад флангового захисника в цей успіх.



Нападник – Ігор Карпенко



У його активі – всього один гол в поточному чемпіонаті, він не забиває вже місяць, але в Івано-Франківську саме Карпенко виявився найбільш ефективним гравцем атаки «Волині». Саме його коротку передачу використав Цюпа, зрівнявши рахунок, а в другому таймі Ігор віддав на вільний простір Волошиновичу, записавши на свій актив таким чином гольові передачі в обох результативних ситуаціях.



Джокер туру – Ростислав Волошинович



Вихованець футболу Івано-Франківщини забив надважливий переможний м’яч для лучан у ворота «Прикарпаття». Складний рік для Волошиновича, який пережив хронічні травми, що заважали талановитому гравцеві сповна реалізовувати свій потенціал. Зате цього разу саме вихід Ростислава зіграв вирішальну роль у здобутті восьмої поспіль перемоги».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перемога «Волині» над «Прикарпаттям» вивела луцьку команду на першу сходинку таблиці Першої ліги.Крім цього, футболістів відзначили у різноманітних першолігових хіт-парадах від провідних спортивних видань країни, – пише fcvolyn До збірної 18-го туру від сайту «FootBoom» увійшов автор вирішального гола «Хрестоносців». А от у традиційній підбірці найкращих від «Спорт Арени» «Роха» був визнаний у номінації «Джокер туру», а до збірної увійшлитаУ важливий момент саме Цюпа зорієнтувався швидше за всіх, зрівнявши рахунок невдовзі після пропущеного м’яча. В активі Івана – кілька флангових проходів, виграв 75% зі своїх 12 оборонних єдиноборств, 12 разів вкидав аути, активно протидіяв швидким прикарпатським крайкам. Черговий потужний матч «Волині», яка здобула восьму перемогу підряд, і вагомий вклад флангового захисника в цей успіх.У його активі – всього один гол в поточному чемпіонаті, він не забиває вже місяць, але в Івано-Франківську саме Карпенко виявився найбільш ефективним гравцем атаки «Волині». Саме його коротку передачу використав Цюпа, зрівнявши рахунок, а в другому таймі Ігор віддав на вільний простір Волошиновичу, записавши на свій актив таким чином гольові передачі в обох результативних ситуаціях.Вихованець футболу Івано-Франківщини забив надважливий переможний м’яч для лучан у ворота «Прикарпаття». Складний рік для Волошиновича, який пережив хронічні травми, що заважали талановитому гравцеві сповна реалізовувати свій потенціал. Зате цього разу саме вихід Ростислава зіграв вирішальну роль у здобутті восьмої поспіль перемоги».

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