Підприємця з Ковеля, який жорстоко побив битою чоловіка, відпустили під домашній арешт





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Нагадаємо, 14 листопада до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення від медиків із центральної районної лікарні, що до них з тілесними ушкодженнями доставлено 42-річного жителя району.



Співробітники кримінальної поліції оперативно з’ясували, що подія трапилася вночі у одному із сіл Ковельського району. У будинку за місцем проживання постраждалого дерев’яною битою побив ковельчанин. Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.



Поліція відкрила кримінальне провадження № 12019030110002104 за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі до 8 років. Підозрюваним є 38-річний приватний підприємець з міста Ковеля, який розлучений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, з вищою освітою, раніше не судимий.



Він підозрюється в тому, що 14 листопада близько 03:00 в приміщенні житлового будинку завдав множинні удари дерев’яною битою та кулаком по голові та тулубу господаря помешкання, внаслідок чого спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, травматичного розриву паренхіми печінки.



В судовому засіданні 15 листопада старший слідчий поліції та прокурор просили суд застосувати відносно підозрюваного у тяжкому злочині, який виключно позитивно характеризується за місцем проживання і особисто знайомий з потерпілим та свідками, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Затриманий та його захисник (колишній працівник Ковельської прокуратури) з цим погодилися.



Головний у справі слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду задовольнив клопотання слідчого про домашній арешт строком на 2 місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд застосував до ковельчанина, котрий жорсткого побив чоловіка, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Про це повідомляє "Район. Ковель" Нагадаємо, 14 листопада до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення, що до них з тілесними ушкодженнями доставлено 42-річного жителя району.Співробітники кримінальної поліції оперативно з’ясували, що подія трапилася вночі у одному із сіл Ковельського району. У будинку за місцем проживання постраждалого дерев’яною битою побив ковельчанин. Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України.Поліція відкрила кримінальне провадження № 12019030110002104 за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження), що карається позбавленням волі до 8 років. Підозрюваним є 38-річний приватний підприємець з міста Ковеля, який розлучений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, з вищою освітою, раніше не судимий.Він підозрюється в тому, що 14 листопада близько 03:00 в приміщенні житлового будинку завдав множинні удари дерев’яною битою та кулаком по голові та тулубу господаря помешкання, внаслідок чого спричинив останньому тяжкі тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, травматичного розриву паренхіми печінки.В судовому засіданні 15 листопада старший слідчий поліції та прокурор просили суд застосувати відносно підозрюваного у тяжкому злочині, який виключно позитивно характеризується за місцем проживання і особисто знайомий з потерпілим та свідками, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Затриманий та його захисник (колишній працівник Ковельської прокуратури) з цим погодилися.Головний у справі слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду задовольнив клопотання слідчого про домашній арешт строком на 2 місяці.

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