Атовець з дружиною відкрили на Волині молочну ферму

Валентини та Василя Базюків відкрили сімейну молочну ферму «Молочна долина».



Глава сімейства свого часу служив у прикордонних військах, побував і в зоні АТО. Після служби Василь їздив на заробітки до Польщі. Врешті подружжя вирішило заробляти вдома. Базюки й раніше утримували вдома корови: чотири, а останнім часом — ​дві, аби господині було легше, - пише



Тож коли надійшла пропозиція від «Укрмілкінвесту» оглянути подібну ферму на Рівненщині, вона припала Базюкам до душі. Подивившись її, і самі зважилися створювати сімейну молочну ферму. Фірма виділила на будівництво та обладнання 100 тисяч гривень. Родина Базюків доклала коштів ще більше.



"Ми все починали з нуля. Якщо хтось має старе приміщення, тоді легше. Сподівалися, що це обійдеться дешевше, але коли почали закупляти блоки, цемент, щебінь, метал… Навіть воду підвести багато коштує. А хотілося зробити не на рік і не на два. Щоб і собі було комфортно працювати, і коровам добре було. Довелося вкласти чимало коштів", — ​розповіла Валентина Базюк під час відкриття ферми.



Після укладення договору довго не могли почати будівництво через погодні умови: проливні дощі не давали можливості почати копати рови під фундамент. Тож не дивно, що останні роботи перед відкриттям доробляли навіть уночі.



Нині у «Молочній долині» утримують 15 корівок. Планують докупити ще п’ять. Від тринадцяти (дві ще не отелилися) дійних корів щодня надоюють до 120 літрів молока, яке здають на «Радивилівмолоко», де платять по 6 гривень за літр. Як і домовлялися, за кожен літр селяни отримують доплату по 1 гривні від «Укрмілкінвесту».



"Ми побачили, як в наших умовах можна ставити мету і досягати результату. У нас можна розвивати своє виробництво. І не тільки великотоварним господарствам, а й малим господарям. Звісно, їм важче, ніж великим підприємствам. Ми підтримували господарів, які утримували три і більше корів, але цього було замало.



«Укрмілкінвест» дав поштовх своїми інвестиціями. Окрім цього, внесемо пропозицію в обласну раду, щоб збільшити підтримку для сімейних молочних ферм. На Волині вже 15 господарів уклали договори про співпрацю. Дві ферми вже запущено, а п’ять будують (3 — ​в Горохівському районі, 1 — ​у Володимир–Волинському, 1 — ​у Локачинському). На їхньому прикладі зможемо ініціювати більшу активність", — ​зазначив на відкритті ферми директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.



Юрій Горбенко додав, що є обласна програма, де на бізнес–проєкт можна взяти до 500 тисяч гривень, щоб розвинути сімейну молочну ферму. Для цього має бути зареєстроване фермерське господарство або підприємець. Не приховував задоволення і устилузький міський голова Віктор Поліщук. Адже не щодня на території Устилузької ОТГ відкривають дві молочні ферми (про першу йдеться у «Газеті Волинь» від 14 листопада цього року).



Насамкінець господиня зізналася, що навіть тепер ще є чимало недоробленого: не вставлено двері, не покладено плитку. У молочному блоці хочуть поставити душову кабіну, бойлер для гарячої води та умивальник. Планують утеплити дах та двері. І ці слова підтверджують, що господарі не зупиняються на досягнутому, а прагнуть щораз удосконалити своє творіння.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Хотячів Володимир–Волинського району родинатавідкрили сімейну молочну ферму «Молочна долина».Глава сімейства свого часу служив у прикордонних військах, побував і в зоні АТО. Після служби Василь їздив на заробітки до Польщі. Врешті подружжя вирішило заробляти вдома. Базюки й раніше утримували вдома корови: чотири, а останнім часом — ​дві, аби господині було легше, - пише "Волинь Нова" Тож коли надійшла пропозиція від «Укрмілкінвесту» оглянути подібну ферму на Рівненщині, вона припала Базюкам до душі. Подивившись її, і самі зважилися створювати сімейну молочну ферму. Фірма виділила на будівництво та обладнання 100 тисяч гривень. Родина Базюків доклала коштів ще більше."Ми все починали з нуля. Якщо хтось має старе приміщення, тоді легше. Сподівалися, що це обійдеться дешевше, але коли почали закупляти блоки, цемент, щебінь, метал… Навіть воду підвести багато коштує. А хотілося зробити не на рік і не на два. Щоб і собі було комфортно працювати, і коровам добре було. Довелося вкласти чимало коштів", — ​розповіла Валентина Базюк під час відкриття ферми.Після укладення договору довго не могли почати будівництво через погодні умови: проливні дощі не давали можливості почати копати рови під фундамент. Тож не дивно, що останні роботи перед відкриттям доробляли навіть уночі.Нині у «Молочній долині» утримують 15 корівок. Планують докупити ще п’ять. Від тринадцяти (дві ще не отелилися) дійних корів щодня надоюють до 120 літрів молока, яке здають на «Радивилівмолоко», де платять по 6 гривень за літр. Як і домовлялися, за кожен літр селяни отримують доплату по 1 гривні від «Укрмілкінвесту»."Ми побачили, як в наших умовах можна ставити мету і досягати результату. У нас можна розвивати своє виробництво. І не тільки великотоварним господарствам, а й малим господарям. Звісно, їм важче, ніж великим підприємствам. Ми підтримували господарів, які утримували три і більше корів, але цього було замало.«Укрмілкінвест» дав поштовх своїми інвестиціями. Окрім цього, внесемо пропозицію в обласну раду, щоб збільшити підтримку для сімейних молочних ферм. На Волині вже 15 господарів уклали договори про співпрацю. Дві ферми вже запущено, а п’ять будують (3 — ​в Горохівському районі, 1 — ​у Володимир–Волинському, 1 — ​у Локачинському). На їхньому прикладі зможемо ініціювати більшу активність", — ​зазначив на відкритті ферми директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко.Юрій Горбенко додав, що є обласна програма, де на бізнес–проєкт можна взяти до 500 тисяч гривень, щоб розвинути сімейну молочну ферму. Для цього має бути зареєстроване фермерське господарство або підприємець. Не приховував задоволення і устилузький міський голова Віктор Поліщук. Адже не щодня на території Устилузької ОТГ відкривають дві молочні ферми (про першу йдеться у «Газеті Волинь» від 14 листопада цього року).Насамкінець господиня зізналася, що навіть тепер ще є чимало недоробленого: не вставлено двері, не покладено плитку. У молочному блоці хочуть поставити душову кабіну, бойлер для гарячої води та умивальник. Планують утеплити дах та двері. І ці слова підтверджують, що господарі не зупиняються на досягнутому, а прагнуть щораз удосконалити своє творіння.

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