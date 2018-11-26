На Волині викрили приватний «мініспиртзавод»
Сьогодні, 18:10
У Ковелі фіскали виявили значну партію спирту, який незаконно зберігали в одному з приватних приміщень.
Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Працівники податкової міліції Волині провели санкціонований огляд приватного обійстя та виявили значну партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад 700 літрів спирту орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень. Крім того, виявили та вилучили велику кількість пластикової тари та обладнання для розливу фальсифікату.
У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення правопорушення.
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Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.
Працівники податкової міліції Волині провели санкціонований огляд приватного обійстя та виявили значну партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад 700 літрів спирту орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень. Крім того, виявили та вилучили велику кількість пластикової тари та обладнання для розливу фальсифікату.
У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення правопорушення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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