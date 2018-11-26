На Волині викрили приватний «мініспиртзавод»





Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.



Працівники податкової міліції Волині провели санкціонований огляд приватного обійстя та виявили значну партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.



За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад 700 літрів спирту орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень. Крім того, виявили та вилучили велику кількість пластикової тари та обладнання для розливу фальсифікату.



У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення правопорушення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі фіскали виявили значну партію спирту, який незаконно зберігали в одному з приватних приміщень.Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.Працівники податкової міліції Волині провели санкціонований огляд приватного обійстя та виявили значну партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад 700 літрів спирту орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень. Крім того, виявили та вилучили велику кількість пластикової тари та обладнання для розливу фальсифікату.У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення правопорушення.

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