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На Волині викрили приватний «мініспиртзавод»

На Волині викрили приватний «мініспиртзавод»
У Ковелі фіскали виявили значну партію спирту, який незаконно зберігали в одному з приватних приміщень.

Про це інформує оперативне управління ГУ ДФС у Волинській області.

Працівники податкової міліції Волині провели санкціонований огляд приватного обійстя та виявили значну партію спирту, який, ймовірно, призначався для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучили понад 700 літрів спирту орієнтовною вартістю 180 тисяч гривень. Крім того, виявили та вилучили велику кількість пластикової тари та обладнання для розливу фальсифікату.

У кримінальному провадженні тривають необхідні слідчі дії з метою встановлення усіх обставин вчинення правопорушення.

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Теги: спирт, Ковель, фіскали
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