Україна – вогнище кору: волинян закликають перевірити імунітет





Тому кожному волинянину бажано перевірити свій імунний статус щодо небезпечних хвороб, визначити напруженість імунітету проти кору, краснухи та дифтерії (антитіла класу G — Ig G).



Дані дослідження лікарі – епідеміологи лабораторного центру рекомендують наступному колу осіб:



Тим хто не знає свого вакцинального статусу до дифтерії, кору та краснухи, для подальшого визначення кратності введення вакцин;



-Щеплені діти, котрі вакциновані з порушенням Календаря.

-Вагітні, які були в контакті з хворими на кір, краснуху чи дифтерію.

-Жінки, які планують свою вагітність і не хворіли на кір, краснуху.

-Особи, котрі мають часті відрядження, в т.ч. за кордон.

-Працівники аптечних мереж.

-Медичні працівники первинної ланки, котрі працюють у вогнищах інфекційних захворювань.



Щоб отримати адекватні результати аналізів лікар-вірусолог лабораторного центру радить дотримуватись певних умов. За 6-12 годин до забору крові потрібно відмовитись від: їжі, алкоголю, паління, ліків, великої кількості води.



Дане дослідження проводить вірусологічна лабораторія ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», яка оснащена високотехнологічним обладнанням і гарантує високу якість результатів, по ціновій політиці є доступною і конкурентною:



— визначення стану напруженості імунітету до дифтерії (виявлення антитіл класу G) – коштує 205 грн. 00 коп.



— визначення стану напруженості імунітету до кору та краснухи (виявлення антитіл класу G) – коштує 90 грн. 00 коп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проаналізувавши інфекційну захворюваність Волинський у обласному лабораторному центрі інформують , що сьогодні Україна фактично являє собою суцільне вогнище кору ( з початку року зареєстровано понад 58 тис. випадків) , продовжують реєструватися випадки дифтерії ( 23 – зареєстрованих).Тому кожному волинянину бажано перевірити свій імунний статус щодо небезпечних хвороб, визначити напруженість імунітету проти кору, краснухи та дифтерії (антитіла класу G — Ig G).Дані дослідження лікарі – епідеміологи лабораторного центру рекомендують наступному колу осіб:Тим хто не знає свого вакцинального статусу до дифтерії, кору та краснухи, для подальшого визначення кратності введення вакцин;-Щеплені діти, котрі вакциновані з порушенням Календаря.-Вагітні, які були в контакті з хворими на кір, краснуху чи дифтерію.-Жінки, які планують свою вагітність і не хворіли на кір, краснуху.-Особи, котрі мають часті відрядження, в т.ч. за кордон.-Працівники аптечних мереж.-Медичні працівники первинної ланки, котрі працюють у вогнищах інфекційних захворювань.Щоб отримати адекватні результати аналізів лікар-вірусолог лабораторного центру радить дотримуватись певних умов. За 6-12 годин до забору крові потрібно відмовитись від: їжі, алкоголю, паління, ліків, великої кількості води.Дане дослідження проводить вірусологічна лабораторія ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», яка оснащена високотехнологічним обладнанням і гарантує високу якість результатів, по ціновій політиці є доступною і конкурентною:— визначення стану напруженості імунітету до дифтерії (виявлення антитіл класу G) – коштує 205 грн. 00 коп.— визначення стану напруженості імунітету до кору та краснухи (виявлення антитіл класу G) – коштує 90 грн. 00 коп.

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