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Україна – вогнище кору: волинян закликають перевірити імунітет

Україна – вогнище кору: волинян закликають перевірити імунітет
Проаналізувавши інфекційну захворюваність Волинський у обласному лабораторному центрі інформують, що сьогодні Україна фактично являє собою суцільне вогнище кору ( з початку року зареєстровано понад 58 тис. випадків) , продовжують реєструватися випадки дифтерії ( 23 – зареєстрованих).

Тому кожному волинянину бажано перевірити свій імунний статус щодо небезпечних хвороб, визначити напруженість імунітету проти кору, краснухи та дифтерії (антитіла класу G — Ig G).

Дані дослідження лікарі – епідеміологи лабораторного центру рекомендують наступному колу осіб:

Тим хто не знає свого вакцинального статусу до дифтерії, кору та краснухи, для подальшого визначення кратності введення вакцин;

-Щеплені діти, котрі вакциновані з порушенням Календаря.
-Вагітні, які були в контакті з хворими на кір, краснуху чи дифтерію.
-Жінки, які планують свою вагітність і не хворіли на кір, краснуху.
-Особи, котрі мають часті відрядження, в т.ч. за кордон.
-Працівники аптечних мереж.
-Медичні працівники первинної ланки, котрі працюють у вогнищах інфекційних захворювань.

Щоб отримати адекватні результати аналізів лікар-вірусолог лабораторного центру радить дотримуватись певних умов. За 6-12 годин до забору крові потрібно відмовитись від: їжі, алкоголю, паління, ліків, великої кількості води.

Дане дослідження проводить вірусологічна лабораторія ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України», яка оснащена високотехнологічним обладнанням і гарантує високу якість результатів, по ціновій політиці є доступною і конкурентною:

— визначення стану напруженості імунітету до дифтерії (виявлення антитіл класу G) – коштує 205 грн. 00 коп.

— визначення стану напруженості імунітету до кору та краснухи (виявлення антитіл класу G) – коштує 90 грн. 00 коп.

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Теги: імунітет, кір, дифтерія, хвороба
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