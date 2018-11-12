Скільки коштів українці витрачають на їжу





Щомісяця українські сім’ї витрачають на харчування в середньому близько 4000 гривень. Про це в понеділок, 18 листопада, з посиланням на дані Держстату, -



Зазначається, що найбільша стаття витрат – купівля м’яса. Так, на м’ясні вироби українці витрачають майже чверть від зазначеної суми, ще 15% – на хліб.



Молоко, сир та яйця займають 12%. Десяту частину бюджету складають витрати на купівлю картоплі. На сало сім’я витрачає всього близько 2% від виділених на їжу коштів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільша стаття витрат серед продуктів харчування – купівля м’яса. На нього йде майже чверть суми.Щомісяця українські сім’ї витрачають на харчування в середньому близько 4000 гривень. Про це в понеділок, 18 листопада, з посиланням на дані Держстату, - пише “Кореспондент”.Зазначається, що найбільша стаття витрат – купівля м’яса. Так, на м’ясні вироби українці витрачають майже чверть від зазначеної суми, ще 15% – на хліб.Молоко, сир та яйця займають 12%. Десяту частину бюджету складають витрати на купівлю картоплі. На сало сім’я витрачає всього близько 2% від виділених на їжу коштів.

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