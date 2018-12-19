Населення України скоротилося на 200 тисяч





Про це повідомляють



За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2019 року становила 41 млн 960 тис. осіб. Таким чином, за вересень населення скоротилося на 16,2 тис. осіб.



«Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 53 живонароджених», – наголошується в повідомленні Держстату.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чисельність наявного населення України упродовж січня-вересня 2019 року зменшилася на 193,2 тисячі осіб.Про це повідомляють Волинські новини За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні на 1 жовтня 2019 року становила 41 млн 960 тис. осіб. Таким чином, за вересень населення скоротилося на 16,2 тис. осіб.«Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 53 живонароджених», – наголошується в повідомленні Держстату.

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