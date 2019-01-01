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У мерії Луцька «відчитали» перевізника

У мерії Луцька «відчитали» перевізника
У Луцькій міській раді незадоволені роботою «АТП №1», що обслуговує два маршрути – №11 та №19.

Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, «АТП №1» здійснює перевезення пасажирів автобусами на маршрутах №№ 11, 19. В системі моніторингу щодня не відображаються 1-3 автобуси, що свідчить про відсутність працездатного обладнання в салонах транспортних засобів.

Виконання розкладу руху автобусами, що відображались в системі моніторингу, складає 86,73 % при нормі 95 %. Станом на сьогодні, за словами заступника мера Луцька Григорія Недопада, на маршруті №11 з 11 автобусів відображався в системі лише один, із 9-ти на маршруті №19 – 0.

До служби оперативного реагування «15-80», повідомив Недопад, за період з 1 до 15 листопада надійшло 39 звернень, із них 10 звернень стосувалися порушення розкладу руху; стану транспортних засобів, комфортності перевезень – 3 звернення; не зупинився – 8 звернень; культури обслуговування, взаємовідносини пасажира та водія – 2 звернення; порушення схеми руху – 6 звернень.

«Автобуси вийшли, система МАК не працює у потрібному режимі. Усі наші запитання відповідають, що люди звільнилися, відбуваються збої в системі. Те ж і з маршрутом №10», - відповів директор ПП «АТП №1» Едуард Самчук. Окрім того, каже Григорій Недопад, підприємство не обслуговує соціально необхідний маршрут №14. Едуард Самчук зауважив, що цей маршрут – збитковий, а на його утримання треба чималі гроші, однак зізнався, що це питання не аналізував, мовляв, й так «бачив».

Директор «АТП №1» також повідомив, що в автобусах не встановили валідатори і вважає, що АСОП принесе лише збитки.

«Для того й АСОП зараз впроваджується, щоб бачити, наскільки маршрут є збитковим, скільки пасажирів він перевозить, де, можливо, треба змінити рух маршруту тощо», - відзначив Григорій Недопад і додав, що з перевізниками, які не впроваджують нову систему оплати проїзду, розриватимуть договори.

Члени виконкому додали, якщо до грудня «АТП №1» введе електронний квиток, договір із ним не розриватимуть.

Насамкінець начальник управління транспорту та зв’язку Володимир Степанов наголосив, що система МАК працює, договір із «Візором» уклали.

«На мою думку, система МАК працює неналежним чином. Якщо у місті відображаються менше третини автобусів на маршрутах, то у мене є питання до тих, хто забезпечує діяльність системи. Тому частково можу погодитися з перевізником», - констатував член виконкому Михайло Щур. Тож управлінню транспорту доручили вивчити це питання.

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Теги: «АТП №1», Луцьк, перевізник, маршрутки
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