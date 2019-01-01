У мерії Луцька «відчитали» перевізника

У Луцькій міській раді незадоволені роботою «АТП №1», що обслуговує два маршрути – №11 та №19.Про це йшлося у середу, 20 листопада, під час засідання виконкому Луцькради.Так, «АТП №1» здійснює перевезення пасажирів автобусами на маршрутах №№ 11, 19. В системі моніторингу щодня не відображаються 1-3 автобуси, що свідчить про відсутність працездатного обладнання в салонах транспортних засобів.Виконання розкладу руху автобусами, що відображались в системі моніторингу, складає 86,73 % при нормі 95 %. Станом на сьогодні, за словами заступника мера Луцька, на маршруті №11 з 11 автобусів відображався в системі лише один, із 9-ти на маршруті №19 – 0.До служби оперативного реагування «15-80», повідомив Недопад, за період з 1 до 15 листопада надійшло 39 звернень, із них 10 звернень стосувалися порушення розкладу руху; стану транспортних засобів, комфортності перевезень – 3 звернення; не зупинився – 8 звернень; культури обслуговування, взаємовідносини пасажира та водія – 2 звернення; порушення схеми руху – 6 звернень.«Автобуси вийшли, система МАК не працює у потрібному режимі. Усі наші запитання відповідають, що люди звільнилися, відбуваються збої в системі. Те ж і з маршрутом №10», - відповів директор ПП «АТП №1». Окрім того, каже Григорій Недопад, підприємство не обслуговує соціально необхідний маршрут №14. Едуард Самчук зауважив, що цей маршрут – збитковий, а на його утримання треба чималі гроші, однак зізнався, що це питання не аналізував, мовляв, й так «бачив».Директор «АТП №1» також повідомив, що в автобусах не встановили валідатори і вважає, що АСОП принесе лише збитки.«Для того й АСОП зараз впроваджується, щоб бачити, наскільки маршрут є збитковим, скільки пасажирів він перевозить, де, можливо, треба змінити рух маршруту тощо», - відзначив Григорій Недопад і додав, що з перевізниками, які не впроваджують нову систему оплати проїзду, розриватимуть договори.Члени виконкому додали, якщо до грудня «АТП №1» введе електронний квиток, договір із ним не розриватимуть.Насамкінець начальник управління транспорту та зв’язкунаголосив, що система МАК працює, договір із «Візором» уклали.«На мою думку, система МАК працює неналежним чином. Якщо у місті відображаються менше третини автобусів на маршрутах, то у мене є питання до тих, хто забезпечує діяльність системи. Тому частково можу погодитися з перевізником», - констатував член виконкому. Тож управлінню транспорту доручили вивчити це питання.