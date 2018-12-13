Яка ситуація з субвенціями на Волині та чому деякі громади можуть втратити кошти

У Луцьку прозвітували про стан фінансування та освоєння коштів субвенцій з державного бюджету за 10 місяців 2019 року і повідомили, що декілька ОТГ використали свої «субвенційні» кошти стовідсотково, а інші – взагалі не використовували.Про це говорив начальник головного управління державної казначейської служби України в області20 листопада під час оперативної наради.Кількісних бюджетних трансфертів у 2019-му збільшилася на 4 субвенції у порівнянні з минулим роком, проте загальна сума, яка передбачена на цей рік – 9,5 мільярдів гривень, що на 830 мільйонів менша, ніж у 2018 році. Переконують, що на це є об’єктивні причини, а саме – монетизація субсидій і пільг.Станом на 1 листопада цього року бюджет області отримав майже 8 мільярдів гривень з державного бюджету, що складає 95,5 відсотків обсягів асигнувань. Із 31 виду трасфертів, 30 профінансовано у повному обсязі, з урахуванням фактичних потреб коштів.Субвенція щодо здійснення заходів на соціально-економічний розвиток територій профінансована на 80%.«Своєчасне надходження коштів міжбюджетних трансфертів на рахунки місцевих бюджетів – один з елементів, що гарантує своєчасне та повне їх освоєння», – зазначає Михайло-Мирослав Леміщак.Касові видатки за рахунки коштів міжбюджетних трансфертів складають 78% (7,4 мільярда гривень).Залишок невикористаних коштів із місцевих бюджетів станом на початок поточного місяця цього року складає 786 мільйонів гривень – 9,7%.«Якщо подивитися на структуру залишків, то майже 68% припадають на програми, які носять капітальний характер, 26% – на програми галузі освіти, 5,7% – на програми розвитку охорони здоров’я та 0,5% – на програми соціального захисту населення», – говорить представник апарату казначейства.Найбільший обсяг невикористаних субвенцій в обсязі 417 мільйонів знаходяться на рахунках обласного бюджету. Найбільший залишок має субвенція на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості – 192 мільйони (36% від загального залишку), наразі кошти даної субвенції освоєні лише на 15%, а залишок визначається, як «нерозподілений».Залишок субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад складає 44,6 мільйона гривень. Враховуючи, що у разі невикористання коштів дана субвенція, відповідно до вимог бюджетного законодавства, підлягає поверненню у державний бюджет, то на це питання акцентують особливу увагу.Найбільший залишок – 7 мільйонів гривень знаходиться на рахунку ОТГ смт Любешів, інша частина знаходиться на рахунках п’яти бюджетних об’єднаних територіальних громад – ОТГ смт Торчин (1,4 мільйона), сіл Смідин (1,3 мільйона), Привітне (1.3 мільйона), Липини (1.2 мільйона) та Велимче (1,2 мільйона).Станом на 1 листопада жодної гривні з цих коштів громади ще не освоїли. Вцілому освоєння даної субвенції складає 59%.Пояснили, що під інфраструктурну субвенцію ці громади здійснюються тендерні процедури стосовно закупівлі техніки, які є досить довготривалими і дорогими, тож керівники громад обіцяють виправити ситуацію і встигнути освоїти виділені кошти в повному обсязі.Заступник голови Волинської обласної державної адміністраціїзазначив, що неосвоєні кошти – велика проблема, адже згідно умов, вони мають бути використані в повному обсязі до кінця цього року. Валентин Цьось рекомендував цим ОТГ здійснити аналіз стану використання коштів субвенції і вжити негайних заходів щодо їх використання до кінця поточного року.