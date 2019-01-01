Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 21 листопада
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. У Любешеві — без опадів Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень – +6…+8. Вітер східний і північно-східний, 5-8 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — сніг.
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У Луцьку, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua. У Любешеві — без опадів Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень – +6…+8. Вітер східний і північно-східний, 5-8 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — сніг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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