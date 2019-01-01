Світязь міліє через надмірне випаровування, - синоптики





Начальник обласного гідрометцентру Ростислав Бондарчук вважає, що серед причин обміління - випаровування, - повідомляє





Як відомо, експерти припускають різні причини обміління: масове буріння свердловин і копання ставків на подвір’ях місцевих жителів, вирощування лохини, розробка Хотиславського кар’єру в Білорусі, безсніжні зими й посушливі весняно-літні місяці.



Волинські синоптики називають свою версію обміління Світязю, підкріплену багаторічними спостереженнями. За словами начальника обласного гідрометцентру Ростислава Бондарчука, у селі Світязь із 70-х років минулого століття є гідрологічний пост. Працівники щодня о восьмій годині ранку вимірюють рівень води в озері. Також там встановлено випаровувач, фахівці регулярно спостерігають і фіксують, скільки води за добу випарувалося з озера та скільки потрапило з опадами.



«Я підняв ці дані й побачив: починаючи з 2015 року, протягом деяких місяців випаровувалося утричі більше води, ніж потрапляло опадів. Крім того, впав рівень ґрунтових вод. А ще ж вийшли з ладу п’ять шлюзів, які не бралися ремонтувати. Натомість заклали берег мішками. Це ж несерйозно. Тому на обміління вплинули багато чинників, а ситуація виникла не за один рік», – вважає Ростислав Бондарчук.



Фахівець каже, що поступово падає рівень води і в озері Люб’язь. Цього літа вже можна було вбрід перейти з Прип’яті в озеро, хоча раніше там була глибина два метри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські синоптики назвали свою версію щодо причин обміління озера Світязь.Начальник обласного гідрометцентрувважає, що серед причин обміління - випаровування, - повідомляє ІА Волинські Новини. Як відомо, експерти припускають різні причини обміління: масове буріння свердловин і копання ставків на подвір’ях місцевих жителів, вирощування лохини, розробка Хотиславського кар’єру в Білорусі, безсніжні зими й посушливі весняно-літні місяці.Волинські синоптики називають свою версію обміління Світязю, підкріплену багаторічними спостереженнями. За словами начальника обласного гідрометцентру Ростислава Бондарчука, у селі Світязь із 70-х років минулого століття є гідрологічний пост. Працівники щодня о восьмій годині ранку вимірюють рівень води в озері. Також там встановлено випаровувач, фахівці регулярно спостерігають і фіксують, скільки води за добу випарувалося з озера та скільки потрапило з опадами.«Я підняв ці дані й побачив: починаючи з 2015 року, протягом деяких місяців випаровувалося утричі більше води, ніж потрапляло опадів. Крім того, впав рівень ґрунтових вод. А ще ж вийшли з ладу п’ять шлюзів, які не бралися ремонтувати. Натомість заклали берег мішками. Це ж несерйозно. Тому на обміління вплинули багато чинників, а ситуація виникла не за один рік», – вважає Ростислав Бондарчук.Фахівець каже, що поступово падає рівень води і в озері Люб’язь. Цього літа вже можна було вбрід перейти з Прип’яті в озеро, хоча раніше там була глибина два метри.

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