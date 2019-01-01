вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Світязь міліє через надмірне випаровування, - синоптики

Світязь міліє через надмірне випаровування, - синоптики
Волинські синоптики назвали свою версію щодо причин обміління озера Світязь.

Начальник обласного гідрометцентру Ростислав Бондарчук вважає, що серед причин обміління - випаровування, - повідомляє ІА Волинські Новини.


Як відомо, експерти припускають різні причини обміління: масове буріння свердловин і копання ставків на подвір’ях місцевих жителів, вирощування лохини, розробка Хотиславського кар’єру в Білорусі, безсніжні зими й посушливі весняно-літні місяці.

Волинські синоптики називають свою версію обміління Світязю, підкріплену багаторічними спостереженнями. За словами начальника обласного гідрометцентру Ростислава Бондарчука, у селі Світязь із 70-х років минулого століття є гідрологічний пост. Працівники щодня о восьмій годині ранку вимірюють рівень води в озері. Також там встановлено випаровувач, фахівці регулярно спостерігають і фіксують, скільки води за добу випарувалося з озера та скільки потрапило з опадами.

«Я підняв ці дані й побачив: починаючи з 2015 року, протягом деяких місяців випаровувалося утричі більше води, ніж потрапляло опадів. Крім того, впав рівень ґрунтових вод. А ще ж вийшли з ладу п’ять шлюзів, які не бралися ремонтувати. Натомість заклали берег мішками. Це ж несерйозно. Тому на обміління вплинули багато чинників, а ситуація виникла не за один рік», – вважає Ростислав Бондарчук.

Фахівець каже, що поступово падає рівень води і в озері Люб’язь. Цього літа вже можна було вбрід перейти з Прип’яті в озеро, хоча раніше там була глибина два метри.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, Волинь, обміління
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дайте нам заробити на ягідках, а без озера можна жити. Тим більше, що це не останнє.
Відповісти
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинському селі є російська митниця. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Волинські боксери привезли з міжнародного турніру 6 золотих нагород. ФОТО
Сьогодні, 21:57
Світязь міліє через надмірне випаровування, - синоптики
Сьогодні, 21:26
Псевдопрацівник банку «кинув» волинянку на гроші
Сьогодні, 20:57
У Володимирі діти на один день зайняли місця депутатів. ФОТО
Сьогодні, 20:39
Схожі новини
Дозволить акумулювати воду у Світязі: відремонтували шлюз-регулятор Дозволить акумулювати воду у Світязі: відремонтували шлюз-регулятор
14 листопад, 14:56
Обміління Шацьких озер – екологічний виклик для держави Обміління Шацьких озер – екологічний виклик для держави
14 листопад, 09:32
На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера
25 жовтень, 16:05
«Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу «Величезна катастрофа»: через обміління Шацьких озер створюють робочу групу
24 жовтень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
Сьогодні, 13:03
 1
У волинському селі є російська митниця. ФОТО
Сьогодні, 22:26
 0
Волинські боксери привезли з міжнародного турніру 6 золотих нагород. ФОТО
Сьогодні, 21:57
 0
Світязь міліє через надмірне випаровування, - синоптики
Сьогодні, 21:26
 0
Псевдопрацівник банку «кинув» волинянку на гроші
Сьогодні, 20:57
 0
Медіа
відео
1/8
﻿