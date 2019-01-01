вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі під Луцьком відзначають престольне свято

У селі під Луцьком відзначають престольне свято
21 листопада в День святого Архангела Михаїла престольне свято відзначають жителі села Промінь.

Традиційно у цей день в місцевому Свято-Михайлівському храмі відбувається святкове богослужіння, - йдеться на сайті Боратинської сільради.

Місцевий храм має давню, понад 100-річну історію. Довгий період часу про дату заснування церкви у селі Промінь достовірних відомостей не було. За переказами, церква тут існувала ще з XVII-XVIII століть.
Роком побудови нинішнього храму церковні документи називають 1885. Однак, існує ряд фактів, які свідчать про те, що храм є ще давнішим. Це, зокрема, й ікони XVI-XVII ст., що зберігаються в Музеї Волинської ікони, й іконостас та написи на ньому, датовані 1859 роком. Наприкінці XIX ст. на кам’яному фундаменті старого храму був збудований дерев’яний. Церква зводилася за кошти парафіян, хоч їх було і небагато (77 дворів – 483 мешканці). Великі пожертви зробили місцеві пани Ягодзінський і Зарембський, допомагали і жителі інших сіл парафії – Коршовця, Голишева, Вербаєва, Новостава. Пан Зарембський та його син поховані біля храму. Їх могили є тут і зараз.

Під час Другої світової війни навколишні села були знищені вщент, але Промінь або Пулганів (історична назва села) уцілів.
У селі під Луцьком відзначають престольне свято

Місцеві мешканці вважають оберегом та символом села Чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Пулганівської, яка зберігається у Свято-Михайлівському храмі вже майже 300 років. Декілька років тому ікона Божої Матері Пулганівської оновилась, з’явилися яскраві насичені кольори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, Промінь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
Сьогодні, 15:12
У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей
Сьогодні, 15:08
У селі під Луцьком відзначають престольне свято
Сьогодні, 14:45
Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру
Сьогодні, 14:30
Лучанин став чемпіоном світу з джиу-джитсу
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
«Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу* «Смугастий носоріг», що у «Промені», влаштовує анімаційні програми за межами комплексу*
15 квітень, 17:31
У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО* У луцькому «Промені» до свята дарували приємності. ФОТО*
08 березень, 18:05
Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня* Луцький «Промінь» запрошує на святкування 8 березня*
05 березень, 20:40
У лікарні – кухарка закладу і гості-студенти: деталі отруєння у луцькому «Промені» У лікарні – кухарка закладу і гості-студенти: деталі отруєння у луцькому «Промені»
Сьогодні, 11:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині знову виявили радіоактивні гриби
20 листопад, 13:03
 1
Назвали райони Волині, які найбільше ховаються від призову
Сьогодні, 15:12
 0
У Польщі судитимуть українця, через якого у аварії загинуло 4 молодих людей
Сьогодні, 15:08
 0
У селі під Луцьком відзначають престольне свято
Сьогодні, 14:45
 0
Багатодітна сім'я поліцейського з Волині отримала двокімнатну квартиру
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿