У селі під Луцьком відзначають престольне свято

21 листопада в День святого Архангела Михаїла престольне свято відзначають жителі села Промінь.Традиційно у цей день в місцевому Свято-Михайлівському храмі відбувається святкове богослужіння, - йдеться на сайті Боратинської сільради.Місцевий храм має давню, понад 100-річну історію. Довгий період часу про дату заснування церкви у селі Промінь достовірних відомостей не було. За переказами, церква тут існувала ще з XVII-XVIII століть.Роком побудови нинішнього храму церковні документи називають 1885. Однак, існує ряд фактів, які свідчать про те, що храм є ще давнішим. Це, зокрема, й ікони XVI-XVII ст., що зберігаються в Музеї Волинської ікони, й іконостас та написи на ньому, датовані 1859 роком. Наприкінці XIX ст. на кам’яному фундаменті старого храму був збудований дерев’яний. Церква зводилася за кошти парафіян, хоч їх було і небагато (77 дворів – 483 мешканці). Великі пожертви зробили місцеві пани Ягодзінський і Зарембський, допомагали і жителі інших сіл парафії – Коршовця, Голишева, Вербаєва, Новостава. Пан Зарембський та його син поховані біля храму. Їх могили є тут і зараз.Під час Другої світової війни навколишні села були знищені вщент, але Промінь або Пулганів (історична назва села) уцілів.Місцеві мешканці вважають оберегом та символом села Чудотворну ікону Пресвятої Богородиці Пулганівської, яка зберігається у Свято-Михайлівському храмі вже майже 300 років. Декілька років тому ікона Божої Матері Пулганівської оновилась, з’явилися яскраві насичені кольори.