Щоб не загубити своє «Я» кожному необхідний особистий простір та власна кімната, – психолог*

Кожній людині важливо мати власний простір – лише свою територію, де можна почуватися господарем та в абсолютній безпеці. Про таку потребу «свого кутка» психологи говорять давно, але чи пам’ятаємо ми про це, коли облаштовуємо житло для своєї сім’ї?



Що означає поняття особистого простору, для чого він потрібен і чим може обернутися його відсутність «Перший» розбирався із психотерапевтом Сергієм Пенцаком.



Щоб не загубити своє «Я»



Для гармонійного і щасливого життя кожна людина має власний набір потреб. Але усі ці потреби можна поділити на такі, які задовольняються у близькості з іншою людиною і ті, які можна отримати лише в самотності.



«Якщо перебувати весь час близько одне від одного, то може виникнути таке поняття як психологічне злиття. Втрачається усвідомлення себе, своїх власних психологічних границь, розуміння того, де закінчуюсь я і починається інша людина. Людина перестає розуміти, чи певну річ або подію хоче вона, чи це – чуже бажання», – розповідає психолог.



Відсутність особистого простору – часу для себе і території, де можна побути наодинці, може призвести до втрати свого «Я».



Іще більш важливим особистий простір є для дітей.



«Дитина – як чиста дошка. За день вона сприймає величезну кількість нової інформації. І щоб добре засвоїти її, перетворити на власний досвід, найкраще дитину лишити наодинці, не втручатися в її простір. Бо коли поруч вдома постійно є дорослі, замість «переварювання» інформації виходить отримання нової інформації, від якої може бути перенасичення. Це як ніби дитина поїла, їй треба час переварити їжу, а не напихати новою», – пояснює Сергій Пенцак.



Вихід є. Окремі кімнати



Дитині потрібно організувати хоча б невеликий, але власний простір. Найкраще, звісно, окрему кімнату.



«Коли дитина має свою кімнату, це формує у неї почуття базової безпеки і захищеності. Якщо згадати нас підлітками, завжди є якісь невеликі конфлікти з батьками, і дитина, а тим більше підліток, повинен мати місце, де буде почувати себе захищеним. До того ж, окрема кімната формує відповідальність», – радить психотерапевт.



Як організувати подружжю особистий простір? Сергій Пенцак розповідає про цікаву закордонну практику: у помешканні облаштовують так звані кімнати для медитацій. Коли хтось заходить в цю кімнату, інший – не має права турбувати.







Котедж: коли простору достатньо для всіх

Окремий простір для усіх в сім’ї при правильному підході можна організувати навіть у невеликій квартирі. Проте, звісно, найкращий варіант – окремий будинок, де достатньо простору і для того, щоб усім облаштувати окремі кімнати, і для затишного спільного простору – їдальні для сімейних сніданків і вечерь, вітальні для перегляду фільмів разом і т.д.







Котедж у Боратині



Площа котеджа – 175,94 м2, є 5 кімнат та вбудований гараж. Поруч – 8 соток власної прибудинкової території, подвір’я викладене бруківкою, ділянка огорожена.







Котедж у «Струмочку»



Площа котеджа – 156,06 м², можливі два варіанти планування – з суміжними і роздільними кухнею та вітальнею на першому поверсі. У котеджі встановлять великі енергоощадні вікна, що візуально додасть ще більше простору. Перед будинком – відкрита територія і стильний газон, а позаду – внутрішній дворик. Ціна котеджу – 79 000 $.











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