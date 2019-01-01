вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі біля Луцька знайшли тіло хлопця

У селі біля Луцька знайшли тіло хлопця
У селі Романів Луцького району в ніч на 22 листопада знайшли тіло молодого чоловіка.

Про це ІА Волинські Новини повідомили у пресслужбі волинських поліцейських.

Згідно з інформацією, вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Романів виявили тіло молодого чоловіка 1994 року народження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка наразі проводить розслідування. З метою встановлення обставин смерті юнака його тіло направлять на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тіло, смерть, Романів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головних уборах
Сьогодні, 17:02
Коли і де відбудеться другий тур виборів ректора СНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 16:44
У селі біля Луцька знайшли тіло хлопця
Сьогодні, 16:33
Температура впаде до -12: на вихідних в Україну прийде різке похолодання
Сьогодні, 16:30
У місті на Волині у ветеринарній клініці вкрали скриньку для пожертв
Сьогодні, 16:19
Схожі новини
На околиці Ковеля знайшли тіло чоловіка з простреленою головою: шукають вбивць На околиці Ковеля знайшли тіло чоловіка з простреленою головою: шукають вбивць
18 вересень, 10:38
На стоянці знайшли автівку з тілом всередині На стоянці знайшли автівку з тілом всередині
01 вересень, 16:13
У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини У Луцьку в річці біля гуртожитку знайшли тіло людини
27 серпень, 13:18
На Волині за дивних обставин помер поляк На Волині за дивних обставин помер поляк
16 серпень, 17:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні дозволили фотографуватися на паспорт у головних уборах
Сьогодні, 17:02
 0
Коли і де відбудеться другий тур виборів ректора СНУ ім. Лесі Українки
Сьогодні, 16:44
 0
Життя після «дембеля»: особливості працевлаштування Героїв на Волині*
Сьогодні, 16:40
 0
У селі біля Луцька знайшли тіло хлопця
Сьогодні, 16:33
 0
Температура впаде до -12: на вихідних в Україну прийде різке похолодання
Сьогодні, 16:30
 0
Медіа
відео
1/8