У селі біля Луцька знайшли тіло хлопця





Про це ІА



Згідно з інформацією, вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Романів виявили тіло молодого чоловіка 1994 року народження.



На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка наразі проводить розслідування. З метою встановлення обставин смерті юнака його тіло направлять на судово-медичну експертизу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Романів Луцького району в ніч на 22 листопада знайшли тіло молодого чоловіка.Про це ІА Волинські Новини повідомили у пресслужбі волинських поліцейських.Згідно з інформацією, вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Романів виявили тіло молодого чоловіка 1994 року народження.На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка наразі проводить розслідування. З метою встановлення обставин смерті юнака його тіло направлять на судово-медичну експертизу.

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