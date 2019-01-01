У селі біля Луцька знайшли тіло хлопця
Сьогодні, 16:33
У селі Романів Луцького району в ніч на 22 листопада знайшли тіло молодого чоловіка.
Про це ІА Волинські Новини повідомили у пресслужбі волинських поліцейських.
Згідно з інформацією, вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Романів виявили тіло молодого чоловіка 1994 року народження.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка наразі проводить розслідування. З метою встановлення обставин смерті юнака його тіло направлять на судово-медичну експертизу.
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Про це ІА Волинські Новини повідомили у пресслужбі волинських поліцейських.
Згідно з інформацією, вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Романів виявили тіло молодого чоловіка 1994 року народження.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка наразі проводить розслідування. З метою встановлення обставин смерті юнака його тіло направлять на судово-медичну експертизу.
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