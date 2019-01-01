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Засудженим волинської колонії показали фільм про Небесну сотню

Засудженим волинської колонії показали фільм про Небесну сотню
Вихованцям ДУ «Ковельська виховна колонія» показали документальний фільм «Небесна сотня».

Перегляд фільму відбувся 20 листопада 2019 року, напередодні Дня Гідності та Свободи, - йдеться на сторінці колонії.

Фільм із циклу «Зима, що нас змінила» висвітлює події, що відбувалися на Євромайдані під час Революції гідності.

Завідувач клубу Оксана Мизовець стисло розповіла про сюжетну лінію семи фільмів проекту, створеного телевізійним каналом «1+1» та Творчим об’єднанням «Вавилон'13». Хлопці на власні очі побачили хронікальні кадри побиття студентів, пожежі в Будинку Профспілок, почули версії та свідчення численних очевидців тих трагічних й знакових для України подій.

Спротив мирного населення, процеси єднання усіх українців проти тотального насилля влади й жорстоких вбивств, яскраво презентовані у фільмі, знайшли свій емоційний відгук і у вихованців установи.

Після перегляду фільму присутні стоячи, під звуки гімну «Пливе кача» вшанували усіх загиблих.

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Теги: Волинь, Ковель, колонія
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