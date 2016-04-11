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Волинський журналіст презентував книгу «Подвійний стандарт»

Волинський журналіст презентував книгу «Подвійний стандарт»
Десятки віршованих історій людей різноманітних професій, нерідко ґрунтованих на реальних подіях, котрі висвітлюють усі недоліки сучасного суспільства, уклав у збірку моноложних сповідей волинський журналіст.

Про це пише ІА Волинські новини.

Презентація роману у віршах «Подвійний стандарт» волинського письменника та журналіста Віталія Клімчука відбулася в неділю, 24 листопада, в луцькій книгарні «Є».

Як зізнався сам автор, над книгою він працював близько півтора року. У романі він описав 22 історії осіб різноманітних професій – від проститутки до президента. Тексти ілюструють усі прояви суспільної роботи та показують де і яким чином люди заробляють гроші.

За сюжетом, усі герої готуються до сповіді й роздумують про те, над чим їм слід було би покаятися. Однак їхні роздуми суттєво відрізняються від того, що врешті вони розповідають у храмі священнослужителю. Також у ході роману читачеві розкривається те, наскільки герої тісно пов’язані між собою, скільки вони мають спільних вад.

«Ми всі час від часу ходимо до сповіді… Віряни приходять до сповіді, стоять у черзі в храмі, однак не мають мужності зізнатися у своїх гріхах», – сказав Віталій Клімчук.

За його словами, єдине, що має книга від Біблії, – це цитати, котрі передують главам.

«Я не хочу сказати, що моя книга не схожа на інші. Це книга, яка зачіпає питання, дискомфортні для сприйняття», – зазначив автор і додав, що кожен зможе знайти себе у книзі.

Віталій Клімчук зачитав також кілька історій, присвячених, зокрема, журналісту, депутату та священнику.


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Теги: журналіст, книга, презентація
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