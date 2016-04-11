Волинський журналіст презентував книгу «Подвійний стандарт»





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Презентація роману у віршах «Подвійний стандарт» волинського письменника та журналіста Віталія Клімчука відбулася в неділю, 24 листопада, в луцькій книгарні «Є».



Як зізнався сам автор, над книгою він працював близько півтора року. У романі він описав 22 історії осіб різноманітних професій – від проститутки до президента. Тексти ілюструють усі прояви суспільної роботи та показують де і яким чином люди заробляють гроші.



За сюжетом, усі герої готуються до сповіді й роздумують про те, над чим їм слід було би покаятися. Однак їхні роздуми суттєво відрізняються від того, що врешті вони розповідають у храмі священнослужителю. Також у ході роману читачеві розкривається те, наскільки герої тісно пов’язані між собою, скільки вони мають спільних вад.



«Ми всі час від часу ходимо до сповіді… Віряни приходять до сповіді, стоять у черзі в храмі, однак не мають мужності зізнатися у своїх гріхах», – сказав Віталій Клімчук.



За його словами, єдине, що має книга від Біблії, – це цитати, котрі передують главам.



«Я не хочу сказати, що моя книга не схожа на інші. Це книга, яка зачіпає питання, дискомфортні для сприйняття», – зазначив автор і додав, що кожен зможе знайти себе у книзі.



Віталій Клімчук зачитав також кілька історій, присвячених, зокрема, журналісту, депутату та священнику.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Десятки віршованих історій людей різноманітних професій, нерідко ґрунтованих на реальних подіях, котрі висвітлюють усі недоліки сучасного суспільства, уклав у збірку моноложних сповідей волинський журналіст.Про це пише ІА Волинські новини Презентація роману у віршах «Подвійний стандарт» волинського письменника та журналіста Віталія Клімчука відбулася в неділю, 24 листопада, в луцькій книгарні «Є».Як зізнався сам автор, над книгою він працював близько півтора року. У романі він описав 22 історії осіб різноманітних професій – від проститутки до президента. Тексти ілюструють усі прояви суспільної роботи та показують де і яким чином люди заробляють гроші.За сюжетом, усі герої готуються до сповіді й роздумують про те, над чим їм слід було би покаятися. Однак їхні роздуми суттєво відрізняються від того, що врешті вони розповідають у храмі священнослужителю. Також у ході роману читачеві розкривається те, наскільки герої тісно пов’язані між собою, скільки вони мають спільних вад.«Ми всі час від часу ходимо до сповіді… Віряни приходять до сповіді, стоять у черзі в храмі, однак не мають мужності зізнатися у своїх гріхах», – сказав Віталій Клімчук.За його словами, єдине, що має книга від Біблії, – це цитати, котрі передують главам.«Я не хочу сказати, що моя книга не схожа на інші. Це книга, яка зачіпає питання, дискомфортні для сприйняття», – зазначив автор і додав, що кожен зможе знайти себе у книзі.Віталій Клімчук зачитав також кілька історій, присвячених, зокрема, журналісту, депутату та священнику.

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