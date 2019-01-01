На Заході України – густий туман і ожеледь





Про це інформує пресслужба ДСНС.



"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у відомстві.



Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:



- знизити швидкість руху;



- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;



- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;



- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;



- уникати різких маневрів на дорозі.

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