На Заході України – густий туман і ожеледь
Сьогодні, 09:35
В Україні сьогодні в більшості західних областей очікують ожеледь та густий туман.
Про це інформує пресслужба ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у відомстві.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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Про це інформує пресслужба ДСНС.
"За прогнозами Укргідрометцентру, вранці 25 листопада в більшості західних областей ожеледь, туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили у відомстві.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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