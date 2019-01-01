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Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині

Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині
Членів організованої злочинної групи наркоторгівців на Волині взяли під варту на 60 днів.

Нагадаємо, волинські правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка діяла з липня 2019 року та налагодила канал постачання прекурсорів із Європи в Україну. Організатором її був 46-річний мешканець міста Нововолинська Волинської області, - пише прокуратура Волинської області.

Зафіксовали понад 20 епізодів злочинної діяльності членів банди.
У ході санкціонованого судом обшуку автомобіля організатора злочинної групи 21 листопада 2019 року вилучено майже 100 таблеток з вмістом прекурсорів, що становить особливо великий розмір.

Восьми учасникам організованої злочинної діяльності, в тому числі організатору банди, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України. ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 305 КК України.

Зауважують, що за скоєння таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, торгівля, Волинь, банда
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