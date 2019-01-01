Взяли під варту 8 учасників банди наркоторговців на Волині





Нагадаємо, волинські правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка діяла з липня 2019 року та налагодила канал постачання прекурсорів із Європи в Україну. Організатором її був 46-річний мешканець міста Нововолинська Волинської області, - пише прокуратура Волинської області.



Зафіксовали понад 20 епізодів злочинної діяльності членів банди.

У ході санкціонованого судом обшуку автомобіля організатора злочинної групи 21 листопада 2019 року вилучено майже 100 таблеток з вмістом прекурсорів, що становить особливо великий розмір.



Восьми учасникам організованої злочинної діяльності, в тому числі організатору банди, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України. ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 305 КК України.



Зауважують, що за скоєння таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Членів організованої злочинної групи наркоторгівців на Волині взяли під варту на 60 днів.Нагадаємо, волинські правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка діяла з липня 2019 року та налагодила канал постачання прекурсорів із Європи в Україну. Організатором її був 46-річний мешканець міста Нововолинська Волинської області, - пише прокуратура Волинської області.Зафіксовали понад 20 епізодів злочинної діяльності членів банди.У ході санкціонованого судом обшуку автомобіля організатора злочинної групи 21 листопада 2019 року вилучено майже 100 таблеток з вмістом прекурсорів, що становить особливо великий розмір.Восьми учасникам організованої злочинної діяльності, в тому числі організатору банди, повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України. ч. 3 ст. 311, ч.3 ст. 305 КК України.Зауважують, що за скоєння таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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