У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО
Сьогодні, 12:27
На території нацпарку "Прип’ять - Стохід" в неділю, 24 листопада, природоохоронники зловили браконьєрів.
Про це йдеться на сторінці "National Park "Prypiat-Stokhid" у facebook.
Зазначається, що під час рейду в урочищі "Заболоттє" працівники охорони Любешівського природоохоронного науково-дослідного відділення
виявили факт незаконного полювання.
Відтак, на 4-ох горе-мисливців склали адмінпротокол. Вилучили також 4 мисливські рушниці, які передали на зберігання до відділення поліції Любешівського району.
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Про це йдеться на сторінці "National Park "Prypiat-Stokhid" у facebook.
Зазначається, що під час рейду в урочищі "Заболоттє" працівники охорони Любешівського природоохоронного науково-дослідного відділення
виявили факт незаконного полювання.
Відтак, на 4-ох горе-мисливців склали адмінпротокол. Вилучили також 4 мисливські рушниці, які передали на зберігання до відділення поліції Любешівського району.
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