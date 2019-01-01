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У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО

У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО
На території нацпарку "Прип’ять - Стохід" в неділю, 24 листопада, природоохоронники зловили браконьєрів.

Про це йдеться на сторінці "National Park "Prypiat-Stokhid" у facebook.

Зазначається, що під час рейду в урочищі "Заболоттє" працівники охорони Любешівського природоохоронного науково-дослідного відділення
виявили факт незаконного полювання.

Відтак, на 4-ох горе-мисливців склали адмінпротокол. Вилучили також 4 мисливські рушниці, які передали на зберігання до відділення поліції Любешівського району.
У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО
У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО
У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО

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Теги: полювання, браконьєри, нацпарк
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