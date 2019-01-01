У нацпарку на Волині зловили чотирьох браконьєрів із рушницями. ФОТО





Про це йдеться на сторінці "National Park "Prypiat-Stokhid" у facebook.



Зазначається, що під час рейду в урочищі "Заболоттє" працівники охорони Любешівського природоохоронного науково-дослідного відділення

виявили факт незаконного полювання.



Відтак, на 4-ох горе-мисливців склали адмінпротокол. Вилучили також 4 мисливські рушниці, які передали на зберігання до відділення поліції Любешівського району.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території нацпарку "Прип’ять - Стохід" в неділю, 24 листопада, природоохоронники зловили браконьєрів.Про це йдеться на сторінці "National Park "Prypiat-Stokhid" у facebook.Зазначається, що під час рейду в урочищі "Заболоттє" працівники охорони Любешівського природоохоронного науково-дослідного відділеннявиявили факт незаконного полювання.Відтак, на 4-ох горе-мисливців склали адмінпротокол. Вилучили також 4 мисливські рушниці, які передали на зберігання до відділення поліції Любешівського району.

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