На Волині від клінічної смерті рятували немовля, якій давали сире коров'яче молоко





Про це Інформаційному агентству



Згідно з попередньою інформацією, 24 листопада близько 17.00 у важкому стані на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району.



Лікарі констатували у дитини клінічну смерть. Та після проведення тривалих реанімаційних заходів дитина прийшла до тями.



Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.



За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.



Деталі справи з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики реанімували одномісячну дитину, яка пережила клінічну смерть.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Згідно з попередньою інформацією, 24 листопада близько 17.00 у важкому стані на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району.Лікарі констатували у дитини клінічну смерть. Та після проведення тривалих реанімаційних заходів дитина прийшла до тями.Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.Деталі справи з'ясовуються.

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