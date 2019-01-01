На Волині від клінічної смерті рятували немовля, якій давали сире коров'яче молоко
Сьогодні, 12:45
Медики реанімували одномісячну дитину, яка пережила клінічну смерть.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Згідно з попередньою інформацією, 24 листопада близько 17.00 у важкому стані на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району.
Лікарі констатували у дитини клінічну смерть. Та після проведення тривалих реанімаційних заходів дитина прийшла до тями.
Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.
За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.
Деталі справи з'ясовуються.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Згідно з попередньою інформацією, 24 листопада близько 17.00 у важкому стані на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району.
Лікарі констатували у дитини клінічну смерть. Та після проведення тривалих реанімаційних заходів дитина прийшла до тями.
Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.
За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.
Деталі справи з'ясовуються.
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