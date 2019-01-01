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На Волині від клінічної смерті рятували немовля, якій давали сире коров'яче молоко

На Волині від клінічної смерті рятували немовля, якій давали сире коров'яче молоко
Медики реанімували одномісячну дитину, яка пережила клінічну смерть.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Згідно з попередньою інформацією, 24 листопада близько 17.00 у важкому стані на приймальне відділення Ковельської ЦРЛ доставили одномісячну дитину, хлопчик житель села Гулівка Ковельського району.

Лікарі констатували у дитини клінічну смерть. Та після проведення тривалих реанімаційних заходів дитина прийшла до тями.

Наразі хлопчик знаходиться в реанімаційному відділенні.

За словами рідних, дитині давали сире коров'яче молоко, що і викликало такий стан.

Деталі справи з'ясовуються.

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Теги: немовля, Волинь, клінічна смерть
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