Кому на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 13:30
Рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підготували ТОП-5 вакансій із високим рівнем заробітної плати.
Про це повідомляє пресслужба ОЦЗ.
Зокрема, водієві автотранспортних засобів пропонують 30 тисяч гривень за міжнародні перевезення.Тривалість рейсу – від 10 днів і більше. Рейси Україна–Польща–Німеччина.
Звукорежисеру з досвідом написання і створення нескладних музичних треків - 18 тисяч гривень. Основні обов’язки – музичний і звуковий супровід дитячих відеороликів, зокрема казок і сімейних історій.
Начальнику відділу готові платити 18 тисяч гривень. Обов’язки: організація роботи елеваторного господарства, контроль роботи елеваторів, забезпечення виконання бюджетних показників, формування плану сушіння; пошук замовників на послуги елеваторного господарства; ведення переговорів, укладення договорів, контроль дебіторської заборгованості.
Сільськогосподарське підприємство шукає кандидата на заміщення вакантної посади керівник фермою. Заробітна плата – 15 тисяч гривень. Потрібно організовувати виробничо-господарську діяльність ферми, розробляти завдання з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції та забезпечувати їх виконання.
Головний бухгалтер - 15 тисяч гривень. Обов'язки: ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства, нарахування заробітної плати, здійснення контролю фінансової діяльності (коштів міського бюджету),облік обладнання та звітність; знання 1-С Бухгалтерії (8 версія).
Більше інформації щодо вакансій – за телефоном: 067 199 02 68.
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Про це повідомляє пресслужба ОЦЗ.
Зокрема, водієві автотранспортних засобів пропонують 30 тисяч гривень за міжнародні перевезення.Тривалість рейсу – від 10 днів і більше. Рейси Україна–Польща–Німеччина.
Звукорежисеру з досвідом написання і створення нескладних музичних треків - 18 тисяч гривень. Основні обов’язки – музичний і звуковий супровід дитячих відеороликів, зокрема казок і сімейних історій.
Начальнику відділу готові платити 18 тисяч гривень. Обов’язки: організація роботи елеваторного господарства, контроль роботи елеваторів, забезпечення виконання бюджетних показників, формування плану сушіння; пошук замовників на послуги елеваторного господарства; ведення переговорів, укладення договорів, контроль дебіторської заборгованості.
Сільськогосподарське підприємство шукає кандидата на заміщення вакантної посади керівник фермою. Заробітна плата – 15 тисяч гривень. Потрібно організовувати виробничо-господарську діяльність ферми, розробляти завдання з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції та забезпечувати їх виконання.
Головний бухгалтер - 15 тисяч гривень. Обов'язки: ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства, нарахування заробітної плати, здійснення контролю фінансової діяльності (коштів міського бюджету),облік обладнання та звітність; знання 1-С Бухгалтерії (8 версія).
Більше інформації щодо вакансій – за телефоном: 067 199 02 68.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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