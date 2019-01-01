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Кому на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ

Кому на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч гривень. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Рекрутери Волинського обласного центру зайнятості підготували ТОП-5 вакансій із високим рівнем заробітної плати.

Про це повідомляє пресслужба ОЦЗ.

Зокрема, водієві автотранспортних засобів пропонують 30 тисяч гривень за міжнародні перевезення.Тривалість рейсу – від 10 днів і більше. Рейси Україна–Польща–Німеччина.

Звукорежисеру з досвідом написання і створення нескладних музичних треків - 18 тисяч гривень. Основні обов’язки – музичний і звуковий супровід дитячих відеороликів, зокрема казок і сімейних історій.

Начальнику відділу готові платити 18 тисяч гривень. Обов’язки: організація роботи елеваторного господарства, контроль роботи елеваторів, забезпечення виконання бюджетних показників, формування плану сушіння; пошук замовників на послуги елеваторного господарства; ведення переговорів, укладення договорів, контроль дебіторської заборгованості.

Сільськогосподарське підприємство шукає кандидата на заміщення вакантної посади керівник фермою. Заробітна плата – 15 тисяч гривень. Потрібно організовувати виробничо-господарську діяльність ферми, розробляти завдання з виробництва та продажу сільськогосподарської продукції та забезпечувати їх виконання.

Головний бухгалтер - 15 тисяч гривень. Обов'язки: ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства, нарахування заробітної плати, здійснення контролю фінансової діяльності (коштів міського бюджету),облік обладнання та звітність; знання 1-С Бухгалтерії (8 версія).

Більше інформації щодо вакансій – за телефоном: 067 199 02 68.

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Теги: вакансії, гроші, Волинь
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