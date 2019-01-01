У Польщі студентка жорстоко образила українку й отримала покарання





Як пoвідoмляє



"Вчора українська кур*а, так звана є**на прибиральниця, зайняла моє місце в потязі, і взагалі, за***ла увесь, кур*а, відсік, щоб ніхто не міг сісти. Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити… Досить того, що вона була товста, але ще в неї була велика валіза, і вона нічого не розуміла", - скаржилась дівчина на відео, яке набрало понад 58 тисяч переглядів на каналі tvolsztyncompl в YouTube.



"Я мала б піти до кондуктора, але я добра до тварин. Тільки не до таких, тому наступного разу не буду. Є**ь тих українських сте*в, бо ненавиджу їх… Ця жінка - дурна прибиральниця, так що ієрархії треба дотримуватись", - сказала вона.



В університеті заявили, що вирішили негайно відсторонити студентку після "обурливої заяви" на адресу українців. Крім цього, прокуратуру повідомили про можливе скоєння злочину, а в самому виші відкрили дисциплінарне провадження.



"В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської або зневажливої поведінки щодо осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації чи знедолених", – йдеться в заяві.



У відповідь на скандал дівчина записала ще одне відео, у якому запевнила, що не підтримує націоналізм чи дискримінацію, та назвала інцидент "жартом".



"Вибачте, я не думала, я просто дурепа", - сказала вона.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі Вармінсько-Мазурський університет відсторонив від навчання студентку, яка оприлюднила відео з ксенофобськими образами на адресу українки.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на "Європейську правду", образливе відео дівчина розмістила в інтернеті минулого тижня. На камеру вона скаржилась на українку, яка зіпсувала їй поїздку, бо зайняла місце в потязі."Вчора українська кур*а, так звана є**на прибиральниця, зайняла моє місце в потязі, і взагалі, за***ла увесь, кур*а, відсік, щоб ніхто не міг сісти. Вона купила тільки одне місце, а я заплатила за два, щоб було місце для ніг, тому що я можу собі це дозволити… Досить того, що вона була товста, але ще в неї була велика валіза, і вона нічого не розуміла", - скаржилась дівчина на відео, яке набрало понад 58 тисяч переглядів на каналі tvolsztyncompl в YouTube."Я мала б піти до кондуктора, але я добра до тварин. Тільки не до таких, тому наступного разу не буду. Є**ь тих українських сте*в, бо ненавиджу їх… Ця жінка - дурна прибиральниця, так що ієрархії треба дотримуватись", - сказала вона.В університеті заявили, що вирішили негайно відсторонити студентку після "обурливої заяви" на адресу українців. Крім цього, прокуратуру повідомили про можливе скоєння злочину, а в самому виші відкрили дисциплінарне провадження."В університеті немає і ніколи не буде місця для проявів расистської, ксенофобської або зневажливої поведінки щодо осіб різної статі, раси, етнічної приналежності, національності, релігії, віросповідання, переконань, інвалідності, віку, сексуальної орієнтації чи знедолених", – йдеться в заяві.У відповідь на скандал дівчина записала ще одне відео, у якому запевнила, що не підтримує націоналізм чи дискримінацію, та назвала інцидент "жартом"."Вибачте, я не думала, я просто дурепа", - сказала вона.

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