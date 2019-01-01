Ковельська школа відзначила ювілей. ФОТО

60-річний ювілей відзначила ЗОШ №8, що у Ковелі.Урочистості відбулися в Палаці учнівської молоді в день святого Архангела Михаїла, - повідомляють на сайті Ковельської міської ради.На святкування ювілею прийшли ветерани - педагоги, батьки, учні, друзі, з'їхались випускники.Відкрив святкову зустріч директор, який розповів про славний літопис школи, досягнення педагогічного колективу та вихованців.Продовжили екскурс у минуле у своїх виступах-спогадах керівники попередніх роківтаПривітали спільноту восьмої школи представники міської влади, управління освіти, голови профспілки та батьківського комітету, голова благодійного фонду народного депутата України Степана Івахіва «Патріоти Волині» Павло Самолюк, депутат Волинської обласної ради Віктор Козак, святі отці ПЦУ Василь та Ростислав, випускники.Вони адресували присутнім слова вдячності і визнання за знання, частинку душі, яку вони віддають своїм вихованцям. Звучали щирі зичення подальших успіхів, терпіння, мудрості і віри в здібності й таланти учнів.Звернувся до товариства і перший заступник міського голови Михайло Гетьман, який зауважив, що педагогічний колектив цього закладу завжди об’єднували любов до дітей та відданість справі, спільне бажання зробити свою школу найкращою.Михайло Олександрович подарував музичний комплект для проведення культурно-мистецьких заходів. Також вручив Подяки міського голови за вагомі здобутки у праці, високий професіоналізм, впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процесс, активну громадську позицію Кравчук Валентині Михайлівні – вчителю зарубіжної літератури, Поляк Валентині Трохимівні - вчителю української мови та літератури, Юхимчук Аллі Павлівні – вчителю музичного мистецтва, Колочун Аллі Петрівні – секретарю.Порадували всіх своїм співом та запальними танцями працівники та учні школи мистецтв, ансамбль народної пісні «Поліський дивоцвіт», народний танцювальний колектив «Барвінок», школярі та батьки закладу.Вітаємо зі знаменною датою ЗЗСО №8! Примножуйте свої здобутки, традиції, радійте досягненням та впевнено крокуйте в майбутнє.