Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:10
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.917, а продаж – 24.238.
Євро при купівлі становить – 26.226, продажу – 26.776.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.875, продаж – 6.366.
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Євро при купівлі становить – 26.226, продажу – 26.776.
Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.388.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.875, продаж – 6.366.
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