вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 26 листопада

Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.917, а продаж – 24.238.

Євро при купівлі становить – 26.226, продажу – 26.776.

Курс російського рубля: купівля – 0.325, продаж – 0.388.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.875, продаж – 6.366.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Зупинити серце, аби «перешити» і продовжити життя: репортаж з операційної обласної лікарні. ФОТО 18+
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:10
Лучани боргують захмарні суми за «комуналку»
Сьогодні, 09:05
Студенти медколеджу у Луцьку та мешканці мікрорайону ЛПЗ залишаються без тепла
Сьогодні, 08:59
Ковельська школа відзначила ювілей. ФОТО
Сьогодні, 08:47
Мешканці кількох будинків у Луцьку сидять без гарячої води
Сьогодні, 08:40
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 25 листопада Курс валют у Луцьку на 25 листопада
25 листопад, 09:01
Курс валют у Луцьку на 21 листопада Курс валют у Луцьку на 21 листопада
21 листопад, 08:56
Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 18 листопада Долар поступово дешевшає: курс валют у Луцьку на 18 листопада
18 листопад, 09:00
Курс валют у Луцьку на 12 листопада Курс валют у Луцьку на 12 листопада
12 листопад, 09:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 26 листопада
Сьогодні, 09:10
 0
Лучани боргують захмарні суми за «комуналку»
Сьогодні, 09:05
 0
Студенти медколеджу у Луцьку та мешканці мікрорайону ЛПЗ залишаються без тепла
Сьогодні, 08:59
 0
Ковельська школа відзначила ювілей. ФОТО
Сьогодні, 08:47
 0
Мешканці кількох будинків у Луцьку сидять без гарячої води
Сьогодні, 08:40
 0
Медіа
відео
1/8