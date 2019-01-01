Студенти медколеджу у Луцьку та мешканці мікрорайону ЛПЗ залишаються без тепла
Сьогодні, 08:59
Розповіли про хід опалювального сезону у Луцьку.
Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський нагадав, що опалювальний сезон у місті розпочали 30 жовтня. Станом на сьогодні майже всі житлові будинки та заклади користуються послугою централізованого опалення.
«На підприємстві була низка аварійних ситуацій на Волі, Відродження, Грушевського. Підприємство відновило теплопостачання», - каже він.
Нині з 53 працюють 48 котелень, адже деякі з них – резервні. Із 2 грудня запрацює котельня на вулиці Конякіна, аби забезпечити теплом мешканців Завокзального району.
«Станом на сьогодні не забезпечені теплом Будинок побуту та вулиця Січова, зокрема, ЖКП-7, БТІ та медколедж. До кінця дня намагатимемося відновити теплопостачання. Окрім того, маємо витік на мережі гарячого водопостачання. Сьогодні розпочинаємо відновлювальні роботи», – Іван Скорупський переконує, що прорив ліквідують уже «сьогодні-завтра».
Окрім того, на сьогодні залишаються без опалення мешканці низки будинків у мікрорайоні ЛПЗ. За словами Івана Скорупського, спеціалісти аналізують, що призвело до відсутності теплопостачання.
Аварійну ситуацію обіцяють усунути за 1-2 дні.
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Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.
Директор ДКП «Луцьктепло» Іван Скорупський нагадав, що опалювальний сезон у місті розпочали 30 жовтня. Станом на сьогодні майже всі житлові будинки та заклади користуються послугою централізованого опалення.
«На підприємстві була низка аварійних ситуацій на Волі, Відродження, Грушевського. Підприємство відновило теплопостачання», - каже він.
Нині з 53 працюють 48 котелень, адже деякі з них – резервні. Із 2 грудня запрацює котельня на вулиці Конякіна, аби забезпечити теплом мешканців Завокзального району.
«Станом на сьогодні не забезпечені теплом Будинок побуту та вулиця Січова, зокрема, ЖКП-7, БТІ та медколедж. До кінця дня намагатимемося відновити теплопостачання. Окрім того, маємо витік на мережі гарячого водопостачання. Сьогодні розпочинаємо відновлювальні роботи», – Іван Скорупський переконує, що прорив ліквідують уже «сьогодні-завтра».
Окрім того, на сьогодні залишаються без опалення мешканці низки будинків у мікрорайоні ЛПЗ. За словами Івана Скорупського, спеціалісти аналізують, що призвело до відсутності теплопостачання.
Аварійну ситуацію обіцяють усунути за 1-2 дні.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Мешканці кількох будинків у Луцьку сидять без гарячої води.
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