Студенти медколеджу у Луцьку та мешканці мікрорайону ЛПЗ залишаються без тепла

Розповіли про хід опалювального сезону у Луцьку.Про це йшлося у вівторок, 26 листопада, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ДКП «Луцьктепло»нагадав, що опалювальний сезон у місті розпочали 30 жовтня. Станом на сьогодні майже всі житлові будинки та заклади користуються послугою централізованого опалення.«На підприємстві була низка аварійних ситуацій на Волі, Відродження, Грушевського. Підприємство відновило теплопостачання», - каже він.Нині з 53 працюють 48 котелень, адже деякі з них – резервні. Із 2 грудня запрацює котельня на вулиці Конякіна, аби забезпечити теплом мешканців Завокзального району.«Станом на сьогодні не забезпечені теплом Будинок побуту та вулиця Січова, зокрема, ЖКП-7, БТІ та медколедж. До кінця дня намагатимемося відновити теплопостачання. Окрім того, маємо витік на мережі гарячого водопостачання. Сьогодні розпочинаємо відновлювальні роботи», – Іван Скорупський переконує, що прорив ліквідують уже «сьогодні-завтра».Окрім того, на сьогодні залишаються без опалення мешканці низки будинків у мікрорайоні ЛПЗ. За словами Івана Скорупського, спеціалісти аналізують, що призвело до відсутності теплопостачання.Аварійну ситуацію обіцяють усунути за 1-2 дні.