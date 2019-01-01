Про «хмарочос» у Луцьку, офісний центр і квартири у лізинг. Розмова з Андрієм Разумовським*

Андрієм Разумовським – так це тим, що жодна з них не обходиться без згадки про нові плани, проекти і мрії. Здавалося б, не личить серйозному бізнесмену про мрії балакати. Втім, хто знає директора Будівельної компанії «Інвестор», той не дасть збрехати: просто так, без практичних намірів він про них говорити не взявся б.



Разом із



– В Україні упав курс долара. Для покупців нерухомості, які свої заощадження найчастіше зберігають у доларах, це не надто вигідна ситуація, адже ціни на нерухомість – у гривнях… Що буде з доларом далі?



– Давати такі прогнози – надто невдячна справа. Курс долара залежить і від об’єктивної ситуації на ринку, і від позиції регулятора – Нацбанку. І в одному, і в іншому випадку важко прогнозувати.



Щодо першого – я зустрічав прогнози, що в разі вступу в дію закону про ринок землі Україну просто «накриють» мільярдні валютні інвестиції. А відтак і національна валюта зміцніє, долар стане коштувати менше 20-ти…



Але з іншого боку – є регулятор, НБУ. І більшою мірою курс залежить від його дій. А яку політику він буде вести? Нам поки не відомо.



– Тож як краще бути – купувати нерухомість уже чи почекати?



– А що може дати очікування? Навіть найменших підстав говорити про те, що нерухомість буде дешевшати, – немає. Будматеріали реально дорожчають. Інфляція є. З 1 січня знову підвищується мінімальна заробітна плата. А значить – росте собівартість. А це не може не впливати на ціну.



Тим більше не варто зволікати, якщо ви знайшли житло, яке вам подобається: його завтра можуть купити інші.



І ще одна очевидна причина: на раніших стадіях будівництва квартири завжди дешевші. Ціна житла у наших житлових комплексах з початку їхнього будівництва виросла в середньому на 50%. А хто купив раніше – має змогу впливати на перепланування квартири, її «переформатування» під власні потреби і смаки.







– «Інвестор» буде піднімати ціни на житло?



– Ми завжди чесні зі своїми клієнтами. І попереджуємо про такі перспективи. До речі, для нас підняття ціни - теж проблема, адже змінюються прогнози, виникає певна «турбулентність».



Але ми не маємо права продавати квартири собі у збиток – це суперечить здоровому глузду. Правда, є ще один спосіб не піднімати ціну: зекономити на якості. Але це не про нас – ми, повторюю, завжди чесні з клієнтом. Ми гарантуємо йому якість, а вона має конкретну ціну.



Тому ми плануємо з 1 січня 2020 року підняти ціни на всіх наших об’єктах.



Звичайно, усі, хто уклав чи укладе з нами угоди до цього дня, навіть на умовах розстрочки, платитимуть по старій ціні. Ми виконуємо свої зобов’язання.



– На скільки виросте ціна?



– Орієнтовно квадратний метр подорожчає на 1000 грн.



– Попри проблемність прогнозів – сьогодні продовжують багато будувати і купувати. На обивательському рівні інколи звучить питання: та хто ті всі квартири купує?! Скажіть: сьогодні пропозиція усе ще не перевищила попит на ринку житлового будівництва?



– Коректніше буде сказати: пропозиція не в змозі задовільнити попит. Насправді нового житла могло будуватися і продаватися набагато більше. Але для цього немає можливостей ні у нас – забудовників, ні у покупів. Такі можливості у нас – більше землі і менше зарегульованості, у покупців – доступні кредити.



І це, до речі, теж впливає на вартість квартир. Є купа дозволів, погоджень, протоколів і інших документів, які повинен оформити забудовник, і на етапі початку будівництва, і на етапі його завершення. Це дуууже довгий процес, і через це ми не можемо виставляти на ринок багато продукції, конкурувати, рухати прогрес.



Тепер щодо кредитів. Маю велику надію, що нова влада країни нарешті зробить реальні кроки для появи в Україні доступного і вигідного кредитування. У парламенті, наскільки я знаю, є певні напрацювання.







– Які кредити, на вашу думку, могли б реально змінити ситуацію?



– Довгострокові. Термін – не менш як на 30 років. Тільки тоді можна говорити про доступність. І водночас – активізацію будівельного ринку.



На сьогодні ми користуємось лише власними обіговими коштами, а вони не безлімітні. Ми не можемо залучити кредитні кошти для того, щоб збільшити об’єми виробництва. Тобто ми не можемо ризикувати, йдемо лише за своїми можливостями.



Тому зараз працюємо над можливістю дати нашим клієнтам ще один інструмент купівлі житла: лізинг.



– Квартири в лізинг?!



– Саме так. Не готовий сьогодні озвучувати всі нюанси цієї перспективи, адже поки що усе – в процесі формування. Думаю, представимо новий проект уже в наступному році.



Можливо це буде п’яти- семирічний лізинг квартир на наших об’єктах. Будемо запускати цей механізм разом з нашими партнерами. Маємо ідеї, як залучити кошти, щоб дати можливість виплачувати уже за готову квартиру. Не на етапі початку будівництва, а в момент отримання ключів.



– До речі, щодо продажу готових квартир. Чому ви досі не продаєте квартир з ремонтом і технікою?



– Невдовзі будемо це робити. Це зручно, це вимога цивілізації. Ви до нас приходите, підписуєте договір – і вже ввечері сидите на дивані у своїй новій квартирі і п’єте каву з кавоварки, яка уже стоїть на кухні.



Якщо буде інтерес з боку клієнтів – ми можемо реально забезпечити таку потребу.







«ПРОХОДИМО БУДІВЕЛЬНІ «КОЛА ПЕКЛА» ЗАМІСТЬ КЛІЄНТА»



– Ви щойно згадали про нещодавно прийнятий у першому читанні закон про ринок землі. Рішення парламенту, через яке досі не вщухають суперечки. Ви підтримуєте цей закон?



– Право продавати землю – схвалюю. Якщо українець – власник чогось, то він свою власність повинен мати право продати. Власники паїв здають їх в оренду за мізерні кошти, ці паї не можуть стати джерелом серйозного доходу. Та й ситуація з правами у громадах часто – непрозора: хтось не зміг отримати, хтось не витребував документи… Час від часу чуємо про якісь суперечки, конфлікти, рейдерські захоплення… Можливо я помиляюся, але це виглядає як ситуація, якій точно бракує прозорості і порядку.



В таких умовах аграрію розвиватися – дуже складно. Потрібні зміни.



А якщо буде відкритий ринок землі – це дасть поштовх до розвитку аграрного бізнесу. Купити землю, інвестувати туди кошти, почати бізнес, розвивати його, брати кредити, залишати у спадок дітям… Ми – потужна аграрна країна і перспектива розвитку наша в тому напрямку дуже велика.



Звісно, при цьому – я проти продажу землі іноземцям.



– У зв’язку з наближенням відкриття ринку землі – що порадите людям, які хочуть купувати земельну ділянку, аби збудувати на ній власний будинок? Купувати чимшвидше чи почекати?



– Будівництво не має прямого стосунку до ринку землі, адже йдеться про продаж землі сільськогосподарського призначення. І цей закон, навіть якщо вступить в дію, не вирішить багатьох проблем людей, які вирішили самі будувати собі будинок.



– Про які проблеми ви говорите?



– Часто ділянки під забудову виділяються практично в чистому полі. На нових, неосвоєних масивах. І людина, яка задумала будуватися, постає перед непростими питаннями:







– Але для багатьох це все одно краще, аніж жити у багатоповерхівці..



– Чому ви багатоповерхівку вважаєте єдиною альтернативою власноруч збудованому приватному будинку? Гляньте хоча б на наше



Купити такий будинок – значить купити той самий «окремо стоячий» дім, але не ламати голову над багатьма проблемами з комунікаціями, безпекою,







До речі, часто чую саме від клієнтів, які купили житло у «Струмочку: хотів будуватися сам, але коли дізнався, через які «кола пекла» доведеться пройти, –



Ми ж ці кола проходимо заміть клієнта. І, до того ж, часто для нас вони дешевші: адже, приміром, комунікації ми тягнемо не до однієї хати, а до 200 зразу. І дозволи оформляємо не на кожне житло окремо.



А ще – робимо надійну охорону. Працюємо над організацією громадського транспорту до центру міста. Створюємо рекреаційну зону, майданчик для занять спортом, великий дитячий майданчик.



– Пам’ятаю, раніше у «Струмочку» обіцяли також ціле громадське приміщення з закладами «для усіх».



– Буде багатоквартирний будинок, на першому поверсі якого біля 1000 квадратних метрів громадських закладів. Говоримо з клієнтами, опитуємо, вивчаємо думку, що б вони хотіли там бачити. Кажуть про магазин, аптеку, кафе, дитячі начальні студії, приватні садочки…



– Коли збудуєте цей багатоквартирний будинок?



– Працюємо над його проектуванням. У плануванні квартир теж враховуємо побажання і відгуки наших клієнтів. Думаю, там будуть нові види квартир. Хочемо запланувати красиві тераси, зони барбекю – все-таки вид на верхніх поверхах буде просто прекрасний. Гадаю, презентуємо цей будинок ближче до літа.







– До речі, про садочок. Мешканці Струмівки пам’ятають, як ви із ще одним забудовником придбали землю і передали її громаді для будівництва комунального садочка. Ця справа рухається, садочок уже будують?



– Проект садочка готовий. Його подали на державне фінансування на наступний рік, адже уряд декларує серйозну фінансову підтримку для дошкільної освіти. Наскільки я знаю, немалі кошти готова виділити і сільська рада. Тож, якщо все вдасться - то в наступному році може відбутися тендер і початися будівництво.



– Існує думка, що житло у «Струмочку» - це елітний рівень, дорога і не всім по кишені нерухомість. Як ви самі позиціонуєте цей житловий комплекс?



– Як комфортне і продумане місце для життя сучасної людини. Яке відповідає її потребам. Приміром, донедавна у нас були три види таунхаусів: «Класичний» (130,61 кв.м), «Сімейний» (127,18 кв.м) і «Затишний» (119,16 кв.м). У цьому році стали продавати ще один – таунхаус типу «Смарт». Його площа - 92 квадрати, там зал, кухня і лише дві спальні. Почали будувати 10 таких таунхаусів, і через три тижні після оголошення про продаж – вісім були уже продані.







«МРІЄМО ЗБУДУВАТИ ОФІСНИЙ ЦЕНТР У ЦЕНТРАЛЬНІЙ ЧАСТИНІ МІСТА»



– Цьогоріч «Інвестор» збудував собі



– Певною мірою так. Це був такий собі «тренувальний» проект. Почалося з того, що ми розуміли: офіс будівельної компанії повинен виглядати презентабельно, й до то ж – бажано, аби був збудований нею ж, правда? І думаю, нам вдалося створити



– Це буде тільки ваш офіс? Чи офісний центр?



– В частині приміщень буде офіс нашої компанії, в тому числі відділ продажів. На першому поверсі буде громадське приміщення – можливо, кафе. Інша частина квадратних метрів буде здаватися в оренду. Але я б не назвав це офісним центром.



Мрію, аби ним став наступний наш проект: офісний центр на кілька тисяч квадратів у центральній частині міста. Вважаю, що у Луцьку критично не вистачає нормальних офісних приміщень.



– Як скоро почнете це реалізовувати?



– Я ж кажу: це поки що мрія ;)







НА АКЦІЇ СТАВИМО НАШІ НАЙКРАЩІ КВАРТИРИ



– Завжди цікавило, за яким принципом будівельна компанія «Інвестор» відбирає квартири для акцій? Адже обиватель часто думає, що акційну ціну ставлять на те, що погано продається…



– Можливо у продуктових магазинах це й так… Ми ж продаємо набагато серйозніший товар, тому й логіка наших дій інша.



У якийсь момент ми помітили, що людині – навіть якщо вона більш-менш чітко уявляє свій мабутній дім – важко зорієнтуватися у розмаїтті пропозицій на ринку житлової нерухомості. Більше того, в такій ситуації їй важко звертати увагу на щось нове, що наразі виходить за межі її уявлень.



Саме тому ми й робимо такі спеціальні пропозиції – і активно про них розповідаємо у медіа і соцмережах. Ми хочемо, щоб люди звернули увагу на цю квартиру. Бо вона класна, інколи навіть інноваційна. Наголошуємо: планування – от таке, фішки – от такі, ціна – от така… Людині простіше зорієнтувалися, приміряти конкретну квартиру до своїх потреб і можливостей.



Кажу чесно: на акціях у нас – наші найкращі пропозиції. І зверніть увагу – вони постійно змінюються. Тобто ці пропозиції у нас «не залежуються».



– А давайте до конкретики. От, бачу, у вас акція на однокімнатну квартиру у сьомому будинку «Супернової». Чим вона хороша?



– Ми довго і скрупульозно працювали над цим будинком. Думали над кожною квартирою.



Ми ж реалізували їх уже сотні. Щоразу спілкувалися з покупцями, вивчали їх потреби, узагальнювали смаки, аналізували.



Важливий фактор – площа. Ми прийшли до висновку, що одна з найбільш оптимальних – 42 кв.м.



Вона дає можливість зробити зручне правильне планування. Розпланувати розміщення кімнат, кухню, зал, санвузли.



Зізнаюся чесно: реально людина по-справжньому розуміє квартиру тільки тоді, коли вселяється. Тільки тоді бачить, чи достатньо світла в кімнаті, чи є де поставити холодильник так, аби він не заважав, чи зручно стають ліжка у спальні і т. д. Наше завдання: «уявити» це все і ще тисячу нюансів на етапі проектування.







– І ще про одну акцію. Наразі покупці ваших квартир мають знижку на техніку у мережі магазинів «Фокстрот». Я от думаю: людина, яка купує квартиру, витрачає водночас сотні тисяч гривень. Наскільки їй принципова у такій ситуації 10% знижка на техніку?..



– Повірте: принципова. І саме тому, що мудра людина рахує витрати. 10% знижки на побутову техніку (яку найчастіше так чи інакше доводиться купувати) – це суттєво. До того ж це чесна знижка, без якихось додаткових прихованих комісій чи обмежень.



До речі, плануємо ще одну спільну акцію з «Фокстротом»: для тих наших клієнтів, які вже купили житло. Поки що не буду розповідати подробиць.



Згаданий вами сьомий будинок у «Суперновій», наскільки я розумію – чи не найбільший будівельний об’єкт, який ви почали будувати у цьому році. У ньому – 10 поверхів і аж шість під’їздів. Активно там купують квартири?



– Реалізовано більше 20 квартир. А ми ще навіть не вийшли з нульового циклу. Тому – так, інтерес до цього будинку не менший, ніж до інших.



Та й не дивно. Плануючи його, ми врахували багато побажань і досвіду від замовників наших попередніх будинків. На першому поверсі – громадські приміщення. Поряд – велика зелена зона. Там буде класно.



– Це вже фінальний будинок у «Суперновій»?



– Ні. В нас є мрія: збудувати на «Суперновій» високий будинок. 16 чи 18 поверхів. «Хмарочос». Звісно, якщо це не суперечитиме архітектурі міста і його генплану. І якщо це буде незбитково для нас.



Ви тільки подумайте: на даху цього будинку можна буде влаштувати шикарний оглядовий майданчик, з якого буде прекрасний вид на старе місто, на центр, на інші місця. Локація, яка користуватиметься шаленою популярністю у туристів.



Схожі місця є у багатьох містах, а у нас – поки нема. Це буде місце, яке буде генерувати додану вартість: продаж сувенірів, кафе… це може стати одним з хороших сучасних символів міста.







«У НОВИЙ РІК – З ДРАЙВОМ І ОПТИМІЗМОМ»



– Певно чи не найстандартніше питання на кожному інтерв’ю Андрія Разумовського, напередодні місцевих виборів звучить особливо актуально: у депутати якоїсь із місцевих рад не збираєтеся?



– У мене на це стандартна вам відповідь: час покаже )) Наш бізнес нерозривно пов'язаний з місцевим самоврядуванням. Ми постійно співпрацюємо з громадами, з містом. І досвід нашої співпраці, смію стверджувати – позитивний. Тож ми можемо спробувати допомогти іншим і поділитися цим досвідом. Якщо будемо бачити, що є перспектива.



– Ви підтримуєте об’єднання приміських сіл в одну громаду з Луцьком?



– Вважаю, що приєднати до Луцька частину прилеглих сіл – правильно. Тоді місто почне розвиватися, Зможе будувати нові підприємства, з’являться нові робочі місця. Бо зараз місто затиснуте.



Об’єднуватися треба не тільки з Прилуцьким, а можливо ще й з Боратином, або з Підгайцями...



– Але, якщо простежити заяви останніх тижнів – села проти об’єднання з Луцьком...



– Думаю, проти не так мешканці сіл, як місцеві еліти. Сільському голові набагато престижніше і краще бути керівником 10-тисячної громади, аніж просто «старостою», частиною більшого територіального утворення…



Давайте будемо дивитися правді в очі. Сільські ради після утворення ОТГ отримали набагато більше прав, можливостей, важелів впливу, ніж мали донедавна. Наскільки вони з цим усім справляються? Наскільки організоване забезпечення громадським транспортом? Що з навчанням у садочках і школах? Чи ефективно надаються медичні послуги?



Персонал сільської ради – 15-20 людей. Міської – 500 людей. Навіть з такої точки зору місто і об’єднані з ним села мають більше можливостей організувати надання якісних послуг мешканцям.



– З якими планами і думками йдете у 2020 рік?



– З драйвом і оптимізмом. На майданчиках кипить робота, плани – серйозні. Клієнти роблять ремонти і вселяються. Наша клієнтська база – близько 800 сімей. Ближчим часом здамо четвертий будинок на «Суперновій», добудовуємо п’ятий. Закінчуємо будинок у «Парковому кварталі» в Ковелі. Закінчуємо третій будинок на «Юпітері».



В наступному році у нас буде багато «квіток». У тому сенсі 2020 рік – знаковий, бо багато «ліній» підводимо і багато нових проектів плануємо розпочати.







Розмовляв Юрій РИЧУК



Фото Павла БЕРЕЗЮКА

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А відтак і національна валюта зміцніє, долар стане коштувати менше 20-ти…Але з іншого боку – є регулятор, НБУ. І більшою мірою курс залежить від його дій. А яку політику він буде вести? Нам поки не відомо.– А що може дати очікування? Навіть найменших підстав говорити про те, що нерухомість буде дешевшати, – немає. Будматеріали реально дорожчають. Інфляція є. З 1 січня знову підвищується мінімальна заробітна плата. А значить – росте собівартість. А це не може не впливати на ціну.Тим більше не варто зволікати, якщо ви знайшли житло, яке вам подобається: його завтра можуть купити інші.І ще одна очевидна причина: на раніших стадіях будівництва квартири завжди дешевші. Ціна житла у наших житлових комплексах з початку їхнього будівництва виросла в середньому на 50%. А хто купив раніше – має змогу впливати на перепланування квартири, її «переформатування» під власні потреби і смаки.– Ми завжди чесні зі своїми клієнтами. І попереджуємо про такі перспективи. До речі, для нас підняття ціни - теж проблема, адже змінюються прогнози, виникає певна «турбулентність».Але ми не маємо права продавати квартири собі у збиток – це суперечить здоровому глузду. Правда, є ще один спосіб не піднімати ціну: зекономити на якості. Але це не про нас – ми, повторюю, завжди чесні з клієнтом. Ми гарантуємо йому якість, а вона має конкретну ціну.Тому ми плануємо з 1 січня 2020 року підняти ціни на всіх наших об’єктах.Звичайно, усі, хто уклав чи укладе з нами угоди до цього дня, навіть на умовах розстрочки, платитимуть по старій ціні. Ми виконуємо свої зобов’язання.– Орієнтовно квадратний метр подорожчає на 1000 грн.– Коректніше буде сказати: пропозиція не в змозі задовільнити попит. Насправді нового житла могло будуватися і продаватися набагато більше. Але для цього немає можливостей ні у нас – забудовників, ні у покупів. Такі можливості у нас – більше землі і менше зарегульованості, у покупців – доступні кредити.І це, до речі, теж впливає на вартість квартир. Є купа дозволів, погоджень, протоколів і інших документів, які повинен оформити забудовник, і на етапі початку будівництва, і на етапі його завершення. Це дуууже довгий процес, і через це ми не можемо виставляти на ринок багато продукції, конкурувати, рухати прогрес.Тепер щодо кредитів. Маю велику надію, що нова влада країни нарешті зробить реальні кроки для появи в Україні доступного і вигідного кредитування. У парламенті, наскільки я знаю, є певні напрацювання.– Довгострокові. Термін – не менш як на 30 років. Тільки тоді можна говорити про доступність. І водночас – активізацію будівельного ринку.На сьогодні ми користуємось лише власними обіговими коштами, а вони не безлімітні. Ми не можемо залучити кредитні кошти для того, щоб збільшити об’єми виробництва. Тобто ми не можемо ризикувати, йдемо лише за своїми можливостями.Тому зараз працюємо над можливістю дати нашим клієнтам ще один інструмент купівлі житла: лізинг.– Саме так. Не готовий сьогодні озвучувати всі нюанси цієї перспективи, адже поки що усе – в процесі формування. Думаю, представимо новий проект уже в наступному році.Можливо це буде п’яти- семирічний лізинг квартир на наших об’єктах. Будемо запускати цей механізм разом з нашими партнерами. Маємо ідеї, як залучити кошти, щоб дати можливість виплачувати уже за готову квартиру. Не на етапі початку будівництва, а в момент отримання ключів.– Невдовзі будемо це робити. Це зручно, це вимога цивілізації. Ви до нас приходите, підписуєте договір – і вже ввечері сидите на дивані у своїй новій квартирі і п’єте каву з кавоварки, яка уже стоїть на кухні.Якщо буде інтерес з боку клієнтів – ми можемо реально забезпечити таку потребу.– Право продавати землю – схвалюю. Якщо українець – власник чогось, то він свою власність повинен мати право продати. Власники паїв здають їх в оренду за мізерні кошти, ці паї не можуть стати джерелом серйозного доходу. Та й ситуація з правами у громадах часто – непрозора: хтось не зміг отримати, хтось не витребував документи… Час від часу чуємо про якісь суперечки, конфлікти, рейдерські захоплення… Можливо я помиляюся, але це виглядає як ситуація, якій точно бракує прозорості і порядку.В таких умовах аграрію розвиватися – дуже складно. Потрібні зміни.А якщо буде відкритий ринок землі – це дасть поштовх до розвитку аграрного бізнесу. Купити землю, інвестувати туди кошти, почати бізнес, розвивати його, брати кредити, залишати у спадок дітям… Ми – потужна аграрна країна і перспектива розвитку наша в тому напрямку дуже велика.Звісно, при цьому – я проти продажу землі іноземцям.– Будівництво не має прямого стосунку до ринку землі, адже йдеться про продаж землі сільськогосподарського призначення. І цей закон, навіть якщо вступить в дію, не вирішить багатьох проблем людей, які вирішили самі будувати собі будинок.– Часто ділянки під забудову виділяються практично в чистому полі. На нових, неосвоєних масивах. І людина, яка задумала будуватися, постає перед непростими питаннями: як провести світло? Як провести газ? Воду? Каналізацію? Тверду дорогу? Почистити сніг взимку? Вивезти сміття? І т. д. і т. п.– Чому ви багатоповерхівку вважаєте єдиною альтернативою власноруч збудованому приватному будинку? Гляньте хоча б на наше котеджне містечко «Струмочок» у селі Струмівка під Луцьком: тут є і таунхауси, і окремі будинки. В одному з таких, до речі, живу і я.Купити такий будинок – значить купити той самий «окремо стоячий» дім, але не ламати голову над багатьма проблемами з комунікаціями, безпекою, можливістю швидко дістатися до магазину, школи чи садочка , забезпечити дозвілля собі і дітям…До речі, часто чую саме від клієнтів, які купили житло у «Струмочку: хотів будуватися сам, але коли дізнався, через які «кола пекла» доведеться пройти, – передумав Ми ж ці кола проходимо заміть клієнта. І, до того ж, часто для нас вони дешевші: адже, приміром, комунікації ми тягнемо не до однієї хати, а до 200 зразу. І дозволи оформляємо не на кожне житло окремо.А ще – робимо надійну охорону. Працюємо над організацією громадського транспорту до центру міста. Створюємо рекреаційну зону, майданчик для занять спортом, великий дитячий майданчик.– Буде багатоквартирний будинок, на першому поверсі якого біля 1000 квадратних метрів громадських закладів. Говоримо з клієнтами, опитуємо, вивчаємо думку, що б вони хотіли там бачити. Кажуть про магазин, аптеку, кафе, дитячі начальні студії, приватні садочки…– Працюємо над його проектуванням. У плануванні квартир теж враховуємо побажання і відгуки наших клієнтів. Думаю, там будуть нові види квартир. Хочемо запланувати красиві тераси, зони барбекю – все-таки вид на верхніх поверхах буде просто прекрасний. Гадаю, презентуємо цей будинок ближче до літа.– Проект садочка готовий. Його подали на державне фінансування на наступний рік, адже уряд декларує серйозну фінансову підтримку для дошкільної освіти. Наскільки я знаю, немалі кошти готова виділити і сільська рада. Тож, якщо все вдасться - то в наступному році може відбутися тендер і початися будівництво.– Як комфортне і продумане місце для життя сучасної людини. Яке відповідає її потребам. Приміром, донедавна у нас були три види таунхаусів: «Класичний» (130,61 кв.м), «Сімейний» (127,18 кв.м) і «Затишний» (119,16 кв.м). У цьому році стали продавати ще один – таунхаус типу «Смарт». Його площа - 92 квадрати, там зал, кухня і лише дві спальні. Почали будувати 10 таких таунхаусів, і через три тижні після оголошення про продаж – вісім були уже продані.– Цьогоріч «Інвестор» збудував собі новий офіс на Коперника . Чи можна це вважати заявкою на те, що й надалі ваша компанія будуватиме не тільки житло, а й офіси?– Певною мірою так. Це був такий собі «тренувальний» проект. Почалося з того, що ми розуміли: офіс будівельної компанії повинен виглядати презентабельно, й до то ж – бажано, аби був збудований нею ж, правда? І думаю, нам вдалося створити класне приміщення . Зробимо ремонт і протягом зими, думаю, туди вселимося.– В частині приміщень буде офіс нашої компанії, в тому числі відділ продажів. На першому поверсі буде громадське приміщення – можливо, кафе. Інша частина квадратних метрів буде здаватися в оренду. Але я б не назвав це офісним центром.Мрію, аби ним став наступний наш проект: офісний центр на кілька тисяч квадратів у центральній частині міста. Вважаю, що у Луцьку критично не вистачає нормальних офісних приміщень.– Я ж кажу: це поки що мрія ;)– Можливо у продуктових магазинах це й так… Ми ж продаємо набагато серйозніший товар, тому й логіка наших дій інша.У якийсь момент ми помітили, що людині – навіть якщо вона більш-менш чітко уявляє свій мабутній дім – важко зорієнтуватися у розмаїтті пропозицій на ринку житлової нерухомості. Більше того, в такій ситуації їй важко звертати увагу на щось нове, що наразі виходить за межі її уявлень.Саме тому ми й робимо такі спеціальні пропозиції – і активно про них розповідаємо у медіа і соцмережах. Ми хочемо, щоб люди звернули увагу на цю квартиру. Бо вона класна, інколи навіть інноваційна. Наголошуємо: планування – от таке, фішки – от такі, ціна – от така… Людині простіше зорієнтувалися, приміряти конкретну квартиру до своїх потреб і можливостей.Кажу чесно: на акціях у нас – наші найкращі пропозиції. І зверніть увагу – вони постійно змінюються. Тобто ці пропозиції у нас «не залежуються».– Ми довго і скрупульозно працювали над цим будинком. Думали над кожною квартирою.Ми ж реалізували їх уже сотні. Щоразу спілкувалися з покупцями, вивчали їх потреби, узагальнювали смаки, аналізували.Важливий фактор – площа. Ми прийшли до висновку, що одна з найбільш оптимальних – 42 кв.м.Вона дає можливість зробити зручне правильне планування. Розпланувати розміщення кімнат, кухню, зал, санвузли.Зізнаюся чесно: реально людина по-справжньому розуміє квартиру тільки тоді, коли вселяється. Тільки тоді бачить, чи достатньо світла в кімнаті, чи є де поставити холодильник так, аби він не заважав, чи зручно стають ліжка у спальні і т. д. Наше завдання: «уявити» це все і ще тисячу нюансів на етапі проектування.– Повірте: принципова. І саме тому, що мудра людина рахує витрати. 10% знижки на побутову техніку (яку найчастіше так чи інакше доводиться купувати) – це суттєво. До того ж це чесна знижка, без якихось додаткових прихованих комісій чи обмежень.До речі, плануємо ще одну спільну акцію з «Фокстротом»: для тих наших клієнтів, які вже купили житло. Поки що не буду розповідати подробиць.– Реалізовано більше 20 квартир. А ми ще навіть не вийшли з нульового циклу. Тому – так, інтерес до цього будинку не менший, ніж до інших.Та й не дивно. Плануючи його, ми врахували багато побажань і досвіду від замовників наших попередніх будинків. На першому поверсі – громадські приміщення. Поряд – велика зелена зона. Там буде класно.– Ні. В нас є мрія: збудувати на «Суперновій» високий будинок. 16 чи 18 поверхів. «Хмарочос». Звісно, якщо це не суперечитиме архітектурі міста і його генплану. І якщо це буде незбитково для нас.Ви тільки подумайте: на даху цього будинку можна буде влаштувати шикарний оглядовий майданчик, з якого буде прекрасний вид на старе місто, на центр, на інші місця. Локація, яка користуватиметься шаленою популярністю у туристів.Схожі місця є у багатьох містах, а у нас – поки нема. Це буде місце, яке буде генерувати додану вартість: продаж сувенірів, кафе… це може стати одним з хороших сучасних символів міста.– У мене на це стандартна вам відповідь: час покаже )) Наш бізнес нерозривно пов'язаний з місцевим самоврядуванням. Ми постійно співпрацюємо з громадами, з містом. І досвід нашої співпраці, смію стверджувати – позитивний. Тож ми можемо спробувати допомогти іншим і поділитися цим досвідом. Якщо будемо бачити, що є перспектива.– Вважаю, що приєднати до Луцька частину прилеглих сіл – правильно. Тоді місто почне розвиватися, Зможе будувати нові підприємства, з’являться нові робочі місця. Бо зараз місто затиснуте.Об’єднуватися треба не тільки з Прилуцьким, а можливо ще й з Боратином, або з Підгайцями...– Думаю, проти не так мешканці сіл, як місцеві еліти. Сільському голові набагато престижніше і краще бути керівником 10-тисячної громади, аніж просто «старостою», частиною більшого територіального утворення…Давайте будемо дивитися правді в очі. Сільські ради після утворення ОТГ отримали набагато більше прав, можливостей, важелів впливу, ніж мали донедавна. Наскільки вони з цим усім справляються? Наскільки організоване забезпечення громадським транспортом? Що з навчанням у садочках і школах? Чи ефективно надаються медичні послуги?Персонал сільської ради – 15-20 людей. Міської – 500 людей. Навіть з такої точки зору місто і об’єднані з ним села мають більше можливостей організувати надання якісних послуг мешканцям.– З драйвом і оптимізмом. На майданчиках кипить робота, плани – серйозні. Клієнти роблять ремонти і вселяються. Наша клієнтська база – близько 800 сімей. Ближчим часом здамо четвертий будинок на «Суперновій», добудовуємо п’ятий. Закінчуємо будинок у «Парковому кварталі» в Ковелі. Закінчуємо третій будинок на «Юпітері».В наступному році у нас буде багато «квіток». У тому сенсі 2020 рік – знаковий, бо багато «ліній» підводимо і багато нових проектів плануємо розпочати.РозмовлявФото

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