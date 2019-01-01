Поблизу траси біля Дубна вже декілька днів стоїть прив'язаний кінь: патрульні шукають господаря

На трасі Київ-Чоп неподалік Дубна вже кілька днів стоїть припнутий кінь.Про це інформує патрульна поліція Рівненської області."Він знаходиться там вже кілька діб і патрульні вже почали вітатись з ним щоразу, як проїжджають, напувають, спілкуються (він дуже контактний) та наполегливо шукають господаря, щоб нагадати йому про закон. Той що про жорстоке поводження", - йдеться у повідомлені.