Поблизу траси біля Дубна вже декілька днів стоїть прив'язаний кінь: патрульні шукають господаря
Сьогодні, 09:58
На трасі Київ-Чоп неподалік Дубна вже кілька днів стоїть припнутий кінь.
Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.
"Він знаходиться там вже кілька діб і патрульні вже почали вітатись з ним щоразу, як проїжджають, напувають, спілкуються (він дуже контактний) та наполегливо шукають господаря, щоб нагадати йому про закон. Той що про жорстоке поводження", - йдеться у повідомлені.
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Про це інформує патрульна поліція Рівненської області.
"Він знаходиться там вже кілька діб і патрульні вже почали вітатись з ним щоразу, як проїжджають, напувають, спілкуються (він дуже контактний) та наполегливо шукають господаря, щоб нагадати йому про закон. Той що про жорстоке поводження", - йдеться у повідомлені.
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