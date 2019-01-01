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На виборах ректора СНУ буде лише один кандидат

На виборах ректора СНУ буде лише один кандидат
Ексректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ігор Коцан зняв свою кандидатуру у виборах.

Про це написав декан факультету філології та журналістики СНУ Юрій Громик на сторінці у Facebook.

"Оргкомітет повідомив, що І. Я. Коцан надіслав поштою заяву про зняття своєї кандидатури. На основі цієї заяви ухвалили рішення про зняння з бюлетенів для таємного голосування кандидатуру І. Я. Коцана. Отже, 27 листопада в бюлетені буде одна кандидатура - А. В. Цьось. Треба прийти і виявити своє ставлення до цього претендента, щоб вибори було визнано такими, що відбулися", - йдеться у дописі.

Голосування відбуватиметься завтра, 27 листопада, з 09:00 до 15:00 в головному корпусі університету в актовій залі на четвертому поверсі.

Нагадаємо, учора, 26 листопада, ввечері Ігор Коцан написав на своїй сторінці у Facebook, що результат першого туру виборів на посаду ректора був необ'єктивним. Він переконаний, що на підсумкових цифрах позначився зовнішній вплив. За словами Коцана, така ситуація може відбутися і у другому турі виборів. Тому, він вважає свою подальшу участь у процесі неможливою.


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Теги: СНУ, вибори, зняття кандидатури
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