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Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ

Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ
Єдиний кандидат на посаду ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось прокоментував дії опонента Ігоря Коцана щодо зняття його кандидатури та розповів про перші справи, які запланував виконати на посаді очільника університету.

Розповів про це Інформаційному агентству ВолиньPost 27 листопада, на виборчій дільниці в головному корпусі СНУ.

Анатолій Цьось каже, що вітати з перемогою його ще рано: «Я чоловік законослухняний, будуть вибори, підрахують голоси і тоді можна буде вже щось говорити», – переконує кандидат. Стверджує, що ця перемога потрібна йому не для того, аби пишатися посадою, а для того щоб працювати на благо університету.

«Що стосується того, чому Ігор Ярославович зняв свою кандидатуру, я не можу коментувати його дії, адже просто не знаю. Те, що я читав у Facebook – не відповідає дійсності. Мова йшла про якісь фальсифікації, але ви ж самі бачите, як люди голосують і жодного впливу немає», – коментує Анатолій Цьось.

У разі перемоги у планах майбутнього ректора СНУ – задум під назвою «Сім добрих справ». Інформаційному агентству ВолиньPost Анатолій Цьось розповів про одну з таких справ (про інші пообіцяв повідомити згодом, аби потримати інтригу) – видання творів Лесі Українки.

«Наступного року наш університет відзначатиме восьми десятиріччя, згодом дата 150-річчя Лесі Українки, відповідно, потрібно уже готувати і видавати перший том повного зібрання творів Лесі. Вона – наша ідея, символ корпоративної культури, особа, яка об’єднує усіх нас», – розповідає Анатолій Цьось.


Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ

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Теги: Цьось, Вибори, СНУ, Луцьк, ректор, університет
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