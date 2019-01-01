Цьось прокоментував відмову Коцана брати участь у виборах ректора СНУ

Анатолій Цьось прокоментував дії опонента Ігоря Коцана щодо



Розповів про це Інформаційному агентству ВолиньPost 27 листопада, на виборчій дільниці в головному корпусі СНУ.



Анатолій Цьось каже, що вітати з перемогою його ще рано: «Я чоловік законослухняний, будуть вибори, підрахують голоси і тоді можна буде вже щось говорити», – переконує кандидат. Стверджує, що ця перемога потрібна йому не для того, аби пишатися посадою, а для того щоб працювати на благо університету.



«Що стосується того, чому Ігор Ярославович зняв свою кандидатуру, я не можу коментувати його дії, адже просто не знаю. Те, що я читав у Facebook – не відповідає дійсності. Мова йшла про якісь фальсифікації, але ви ж самі бачите, як люди голосують і жодного впливу немає», – коментує Анатолій Цьось.



У разі перемоги у планах майбутнього ректора СНУ – задум під назвою «Сім добрих справ». Інформаційному агентству ВолиньPost Анатолій Цьось розповів про одну з таких справ (про інші пообіцяв повідомити згодом, аби потримати інтригу) – видання творів Лесі Українки.



«Наступного року наш університет відзначатиме восьми десятиріччя, згодом дата 150-річчя Лесі Українки, відповідно, потрібно уже готувати і видавати перший том повного зібрання творів Лесі. Вона – наша ідея, символ корпоративної культури, особа, яка об’єднує усіх нас», – розповідає Анатолій Цьось.







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