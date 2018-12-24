Волинський митник, який взяв 220 доларів хабара за ввіз «євроблях», заплатить штраф





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



Нагадаємо, у червні-липні 2019 року митник одержав



Злочинні дії державного інспектора були викриті під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області спільно з працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в області.



Визнавши митника винним у скоєному, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 20 400 грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією та здійсненням контролю щодо порядку та умов переміщення товарів через митний кордон України, строком на 1 рік та 6 місяців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любомльський районний суд визнав державного інспектора митного поста «Піща» Волинської митниці Державної фіскальної служби винним в отриманні хабара.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Нагадаємо, у червні-липні 2019 року митник одержав від громадянина грошові кошти в сумі 220 доларів США за не створення штучних перешкод під час митного оформлення вантажу фарби через пункт пропуску «Пулемець» митного поста «Піща».Злочинні дії державного інспектора були викриті під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області спільно з працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в області.Визнавши митника винним у скоєному, суд призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 20 400 грн з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організацією та здійсненням контролю щодо порядку та умов переміщення товарів через митний кордон України, строком на 1 рік та 6 місяців.

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