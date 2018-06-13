Біля Варшавського ринку – аварія: зіткнулися дві автівки





Аварія сталася 27 листопада по 15:00. Про це



У ДТП механічні ушкодження отримали дві автівки – Renault та ВАЗ. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася ДТП на кільці біля вулиць Конякіна і Карпенка-Карого за участю двох легковиків.Аварія сталася 27 листопада по 15:00. Про це 12 каналу повідомили очевидці.У ДТП механічні ушкодження отримали дві автівки – Renault та ВАЗ. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.Деталі – згодом.

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