Біля Варшавського ринку – аварія: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 17:10
У Луцьку сталася ДТП на кільці біля вулиць Конякіна і Карпенка-Карого за участю двох легковиків.
Аварія сталася 27 листопада по 15:00. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
У ДТП механічні ушкодження отримали дві автівки – Renault та ВАЗ. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.
Деталі – згодом.
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Аварія сталася 27 листопада по 15:00. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
У ДТП механічні ушкодження отримали дві автівки – Renault та ВАЗ. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.
Деталі – згодом.
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