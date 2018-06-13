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Біля Варшавського ринку – аварія: зіткнулися дві автівки

Біля Варшавського ринку – аварія: зіткнулися дві автівки
У Луцьку сталася ДТП на кільці біля вулиць Конякіна і Карпенка-Карого за участю двох легковиків.

Аварія сталася 27 листопада по 15:00. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

У ДТП механічні ушкодження отримали дві автівки – Renault та ВАЗ. За попередньою інформацією, у ДТП ніхто не постраждав.

Деталі – згодом.

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Теги: Луцьк, аварія, Варшавський ринок
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