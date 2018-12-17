У Луцьку планують збудувати медичний центр





Про це йшлося під час пленарного засідання 66-ї сесії Луцької міськради 27 листопада, - пише



Як повідомив начальник управління містобудування та архітектури міськради Веніамін Туз, на ділянці планують побудувати медичний центр.



Йдеться про 55-ий мікрорайон, який вже практично забудований. До міськради звернувся власник земельної ділянки, що межує з багатоповерхівками «Луцьксантехмонтажу №536» І.Примачук. Власник ділянки планує побудувати на ній медичний центр, тому потрібно уточнити призначення ділянки за

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дозвіл на коригування проєкту детального плану території мікрорайону в межах вулиць Карпенка-Карого, В’ячеслава Чорновола, Ветеранів та проспекту Соборності надали депутати міськради.Про це йшлося під час пленарного засідання 66-ї сесії Луцької міськради 27 листопада, - пише ІА Волинські новини Як повідомив начальник управління містобудування та архітектури міськради, на ділянці планують побудувати медичний центр.Йдеться про 55-ий мікрорайон, який вже практично забудований. До міськради звернувся власник земельної ділянки, що межує з багатоповерхівками «Луцьксантехмонтажу №536» І.Примачук. Власник ділянки планує побудувати на ній медичний центр, тому потрібно уточнити призначення ділянки за

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію