У Луцьку планують збудувати медичний центр
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Дозвіл на коригування проєкту детального плану території мікрорайону в межах вулиць Карпенка-Карого, В’ячеслава Чорновола, Ветеранів та проспекту Соборності надали депутати міськради.
Про це йшлося під час пленарного засідання 66-ї сесії Луцької міськради 27 листопада, - пише ІА Волинські новини.
Як повідомив начальник управління містобудування та архітектури міськради Веніамін Туз, на ділянці планують побудувати медичний центр.
Йдеться про 55-ий мікрорайон, який вже практично забудований. До міськради звернувся власник земельної ділянки, що межує з багатоповерхівками «Луцьксантехмонтажу №536» І.Примачук. Власник ділянки планує побудувати на ній медичний центр, тому потрібно уточнити призначення ділянки за
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Про це йшлося під час пленарного засідання 66-ї сесії Луцької міськради 27 листопада, - пише ІА Волинські новини.
Як повідомив начальник управління містобудування та архітектури міськради Веніамін Туз, на ділянці планують побудувати медичний центр.
Йдеться про 55-ий мікрорайон, який вже практично забудований. До міськради звернувся власник земельної ділянки, що межує з багатоповерхівками «Луцьксантехмонтажу №536» І.Примачук. Власник ділянки планує побудувати на ній медичний центр, тому потрібно уточнити призначення ділянки за
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