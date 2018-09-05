У Луцьку – засідання комітету Верховної Ради, де вирішуватимуть питання культури
Сьогодні, 10:56
У Луцьку розпочалося засідання парламентського комітету, де впродовж двох днів вирішуватимуть питання функціонування закладів культури в умовах децентралізації.
Стартувало засідання у Волинській ОДА в четвер, 28 листопада, і триватиме до 29 листопада включно.
Участь у заході беруть голова комітету, нардеп Олександр Ткаченко, заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк, нардепи від Волині Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, голова обласної ради Ірина Вахович, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, в. о. голови ОДА Олександр Киричук та інші.
У рамках засідання комітету ВР учасники ознайомляться з моделями роботи музеїв волинської ікони, сучасного українського мистецтва Корсаків, функціонування замку Любарта, музичної школи №1 тощо.
«Ми би дуже хотіли, щоби ви побачили все те, що зробили на Волині, наше бачення щодо розвитку культури, мистецтва. Хочу, щоби ви подивилися на пренатальний центр, адже культура має бути тільки в здорової нації. Хотів би звернути увагу, що у нас є проблема – не покривається територія області цифровими передавачами і ми втратимо більше 30% покриття області. Хочу, щоб ви звернули увагу на стан наших музеїв, адже багато митців хочуть виставляти свої роботи, проте не маємо приміщень. Ми готові ремонтувати їх за свої кошти, лише б були приміщення», - відзначив нардеп Ігор Палиця.
Також він звернув увагу на те, що нині закривають малокомплектні школи, проте не вистачає автобусів для доправлення дітей в опорні школи, коштів на ремонт доріг, якими вони мають їздити. Окрім того, треба готувати фахівців у опорні школи.
Олександр Киричук, своєю чергою зауважив, що саме на Волині зачинали вагомі культурні події, тому така подія для області має вагоме значення. Лише у 2018 році, зі слів в.о. голови ОДА, в області присудили 8 мистецьких премій діячам культури, 40 ветеранів отримують стипендії, працює розгалужена мережа закладів культури.
Голова облради Ірина Вахович акцентувала увагу на переваги області, зокрема, вдале географічне розташування, багаті природні ресурси. Не оминула й увагою проблему обміління Шацьких озер.
«Науковці вирішують це питання, але ключовий фактор – погодні умови, тому знаково, що сьогодні йде дощ, адже це означає, що Світязь наповнюється», - мовила вона.
За словами посадовиці, на жаль, культурну галузь завжди фінансували за залишковим принципом, тому надзвичайно важливо не лише зберегти надбання, а й примножити їх. Так, на Волині організовують відомі за її межами фестивалі, так як «Ніч у Луцькому замку», «Lutsk food fest».
Заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк наголосила, що Волинь – дійсно унікальна, насамперед завдяки талановитим людям.
«Не буде ні Волині, ні Полісся, ні Галичини, ні Слобожанщини, якщо у нас будуть тільки добрі дороги, хороша медицина, освіта і будуть задоволені людські базові потреби, адже вони є неповними без гуманітарного простору. Людям просто буде нецікаво жити. Коли людина не має можливості розвиватися, думати, дискутувати, тоді припиняється життя. Ми хочемо, аби в наших ОТГ, квітучих селах у майбутньому були музеї, бібліотеки, будинки культури були майданчиками для діалогів», - зазначила вона.
Голова комітету парламенту Олександр Ткаченко додав, що на Волинь передусім приїхали, аби вивчити проблеми галузі культури в умовах децентралізації «з перших вуст» та врахувати зауваження під час законодавчої роботи.
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Стартувало засідання у Волинській ОДА в четвер, 28 листопада, і триватиме до 29 листопада включно.
Участь у заході беруть голова комітету, нардеп Олександр Ткаченко, заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк, нардепи від Волині Ігор Палиця, Ірина Констанкевич, голова обласної ради Ірина Вахович, в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт, в. о. голови ОДА Олександр Киричук та інші.
У рамках засідання комітету ВР учасники ознайомляться з моделями роботи музеїв волинської ікони, сучасного українського мистецтва Корсаків, функціонування замку Любарта, музичної школи №1 тощо.
«Ми би дуже хотіли, щоби ви побачили все те, що зробили на Волині, наше бачення щодо розвитку культури, мистецтва. Хочу, щоби ви подивилися на пренатальний центр, адже культура має бути тільки в здорової нації. Хотів би звернути увагу, що у нас є проблема – не покривається територія області цифровими передавачами і ми втратимо більше 30% покриття області. Хочу, щоб ви звернули увагу на стан наших музеїв, адже багато митців хочуть виставляти свої роботи, проте не маємо приміщень. Ми готові ремонтувати їх за свої кошти, лише б були приміщення», - відзначив нардеп Ігор Палиця.
Також він звернув увагу на те, що нині закривають малокомплектні школи, проте не вистачає автобусів для доправлення дітей в опорні школи, коштів на ремонт доріг, якими вони мають їздити. Окрім того, треба готувати фахівців у опорні школи.
Олександр Киричук, своєю чергою зауважив, що саме на Волині зачинали вагомі культурні події, тому така подія для області має вагоме значення. Лише у 2018 році, зі слів в.о. голови ОДА, в області присудили 8 мистецьких премій діячам культури, 40 ветеранів отримують стипендії, працює розгалужена мережа закладів культури.
Голова облради Ірина Вахович акцентувала увагу на переваги області, зокрема, вдале географічне розташування, багаті природні ресурси. Не оминула й увагою проблему обміління Шацьких озер.
«Науковці вирішують це питання, але ключовий фактор – погодні умови, тому знаково, що сьогодні йде дощ, адже це означає, що Світязь наповнюється», - мовила вона.
За словами посадовиці, на жаль, культурну галузь завжди фінансували за залишковим принципом, тому надзвичайно важливо не лише зберегти надбання, а й примножити їх. Так, на Волині організовують відомі за її межами фестивалі, так як «Ніч у Луцькому замку», «Lutsk food fest».
Заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк наголосила, що Волинь – дійсно унікальна, насамперед завдяки талановитим людям.
«Не буде ні Волині, ні Полісся, ні Галичини, ні Слобожанщини, якщо у нас будуть тільки добрі дороги, хороша медицина, освіта і будуть задоволені людські базові потреби, адже вони є неповними без гуманітарного простору. Людям просто буде нецікаво жити. Коли людина не має можливості розвиватися, думати, дискутувати, тоді припиняється життя. Ми хочемо, аби в наших ОТГ, квітучих селах у майбутньому були музеї, бібліотеки, будинки культури були майданчиками для діалогів», - зазначила вона.
Голова комітету парламенту Олександр Ткаченко додав, що на Волинь передусім приїхали, аби вивчити проблеми галузі культури в умовах децентралізації «з перших вуст» та врахувати зауваження під час законодавчої роботи.
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