У Луцьку – засідання комітету Верховної Ради, де вирішуватимуть питання культури

У Луцьку розпочалося засідання парламентського комітету, де впродовж двох днів вирішуватимуть питання функціонування закладів культури в умовах децентралізації.Стартувало засідання у Волинській ОДА в четвер, 28 листопада, і триватиме до 29 листопада включно.Участь у заході беруть голова комітету, нардеп, заступник міністра культури, молоді і спорту, нардепи від Волині, голова обласної ради, в.о. мера Луцька, в. о. голови ОДАта інші.У рамках засідання комітету ВР учасники ознайомляться з моделями роботи музеїв волинської ікони, сучасного українського мистецтва Корсаків, функціонування замку Любарта, музичної школи №1 тощо.«Ми би дуже хотіли, щоби ви побачили все те, що зробили на Волині, наше бачення щодо розвитку культури, мистецтва. Хочу, щоби ви подивилися на пренатальний центр, адже культура має бути тільки в здорової нації. Хотів би звернути увагу, що у нас є проблема – не покривається територія області цифровими передавачами і ми втратимо більше 30% покриття області. Хочу, щоб ви звернули увагу на стан наших музеїв, адже багато митців хочуть виставляти свої роботи, проте не маємо приміщень. Ми готові ремонтувати їх за свої кошти, лише б були приміщення», - відзначив нардеп Ігор Палиця.Також він звернув увагу на те, що нині закривають малокомплектні школи, проте не вистачає автобусів для доправлення дітей в опорні школи, коштів на ремонт доріг, якими вони мають їздити. Окрім того, треба готувати фахівців у опорні школи.Олександр Киричук, своєю чергою зауважив, що саме на Волині зачинали вагомі культурні події, тому така подія для області має вагоме значення. Лише у 2018 році, зі слів в.о. голови ОДА, в області присудили 8 мистецьких премій діячам культури, 40 ветеранів отримують стипендії, працює розгалужена мережа закладів культури.Голова облради Ірина Вахович акцентувала увагу на переваги області, зокрема, вдале географічне розташування, багаті природні ресурси. Не оминула й увагою проблему обміління Шацьких озер.«Науковці вирішують це питання, але ключовий фактор – погодні умови, тому знаково, що сьогодні йде дощ, адже це означає, що Світязь наповнюється», - мовила вона.За словами посадовиці, на жаль, культурну галузь завжди фінансували за залишковим принципом, тому надзвичайно важливо не лише зберегти надбання, а й примножити їх. Так, на Волині організовують відомі за її межами фестивалі, так як «Ніч у Луцькому замку», «Lutsk food fest».Заступник міністра культури, молоді і спорту Ірина Подоляк наголосила, що Волинь – дійсно унікальна, насамперед завдяки талановитим людям.«Не буде ні Волині, ні Полісся, ні Галичини, ні Слобожанщини, якщо у нас будуть тільки добрі дороги, хороша медицина, освіта і будуть задоволені людські базові потреби, адже вони є неповними без гуманітарного простору. Людям просто буде нецікаво жити. Коли людина не має можливості розвиватися, думати, дискутувати, тоді припиняється життя. Ми хочемо, аби в наших ОТГ, квітучих селах у майбутньому були музеї, бібліотеки, будинки культури були майданчиками для діалогів», - зазначила вона.Голова комітету парламенту Олександр Ткаченко додав, що на Волинь передусім приїхали, аби вивчити проблеми галузі культури в умовах децентралізації «з перших вуст» та врахувати зауваження під час законодавчої роботи.