На Волині троє невідомих у масках вдерлися в будинок, побили господарку і вкрали гроші
Сьогодні, 09:46
Троє зловмисників у масках проникли в будинок 55-річної жительки міста Володимир-Волинський, спричинивши тілесні ушкодження та погрожуючи предметом схожим на зброю, зв’язали господиню та її 42-річну знайому й викрали із сейфа гроші.
Подія сталася у четвер, 28 листопада, близько 18:00, про це повідомляє ГУНП Волині.
Життю жінок загрози не має, їх не госпіталізовували. Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію.
Правоохоронці провели детальний огляд місця події, опитали потерпілих. Проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину, їх затримання та притягнення до відповідальності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
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Подія сталася у четвер, 28 листопада, близько 18:00, про це повідомляє ГУНП Волині.
Життю жінок загрози не має, їх не госпіталізовували. Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію.
Правоохоронці провели детальний огляд місця події, опитали потерпілих. Проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину, їх затримання та притягнення до відповідальності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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