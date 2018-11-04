На Волині троє невідомих у масках вдерлися в будинок, побили господарку і вкрали гроші

Троє зловмисників у масках проникли в будинок 55-річної жительки міста Володимир-Волинський, спричинивши тілесні ушкодження та погрожуючи предметом схожим на зброю, зв’язали господиню та її 42-річну знайому й викрали із сейфа гроші.Подія сталася у четвер, 28 листопада, близько 18:00, про це повідомляє ГУНП Волині.Життю жінок загрози не має, їх не госпіталізовували. Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло) Кримінального кодексу України. У дію ввели спеціальну поліцейську операцію.Правоохоронці провели детальний огляд місця події, опитали потерпілих. Проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину, їх затримання та притягнення до відповідальності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.