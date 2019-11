Куди піти на вихідні у Луцьку: 29 листопада – 1 грудня

Непомітно у Луцьк підкралася зима. Щоправда, ні снігу, ні відповідного настрою у містян чомусь немає. А дарма, бо ж на носі новорічні свята, а це означає, уже можна скуповувати милі ялинкові іграшки та прикрашати дім.Але це все, звісно, після роботи. А після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Цей вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 19:00Що обіцяють: 29 листопада у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться сольний концерт гурту Jazzforacat. Початок о 19:00.«Jazzforacat» - український гурт, що розпочав свій музичний шлях у 2016 році та відразу ж привернув увагу публіки. Надзвичайний тембр голосу фронтмена гурту, що звучить під унікальне поєднання гітари, кларнету, струнного квартету, перкусії та саксофону не залишає байдужим нікого. Крім того, обидва музиканти є мультиінструменталістами, що надає їх музиці ще більше магії і виділяє з поміж інших. Їхня музика - лірика, що стосується кожного, і закохує з перших акордів. Але найважливішим у творчості Jazzforacat, за словами учасників гурту та їх слухачів є неповторна атмосфера, що створюється на час концертів.У кінці 2018 року гурт Jazzforacat успішно взяв участь у телепроекті «X-factor 9» ставши його фіналістами зі своїм тренером – Настею Каменських. Цього року Jazzforacat підкорює польську сцену на шоу «Mam talent».Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Negodiuk Art Project - новостворений творчий дует Луцьких молодих музикантів, гітарист Арсен Горбач та вокалістка Анна Негодюк. У програмі прозвучать відомі пісні та композиції у гнучкому та фірмовому звучанні вокалу та запальної акустичної гітариВхід вільний. Бронювання столів: 050-880-2-555.Подія:Тип заходу: Показ фільмуМісце: Книгарня «Є» ЛУЦЬКПочаток: 18:30Що обіцяють: 29 листопада, 18:30 — Показ фільму «КОЛИ ЯГНЯТА СТАЮТЬ ЛЕВАМИ» (реж. Джон Касбе, 76 хв., США, 2018).Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Вечір п’ятниці пропонують провести у компанії хороших друзів під живу музику у виконанні «Чорних черешень». Обіцяють море позитивних емоцій та крутий відпочинок.Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: МузикаМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: З нагоди дня народження басиста гурту Deep Purple Роджера Гловера Цитра оголошує святковий настрій та вечір вінілового кайфу. Deep Purple, тепла лампова вечірка, цікаві історії, welcome drink. Диск жокей вечірки відомий Deep Purple знавець Сергій ТкачукВхід 100 грн + welcome whiskey. Бронювання за телефоном 050-8802-555.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Pub Oldskull. (Винниченка, 69а)Початок: 21:00Що обіцяють: Честь відкрити серію наших традиційних суботніх вечірок під затишним домашнім килимом належить одному із кращих гуртів Луцька – RECorDIE. Хлопці презентуватимуть свій довгоочікуваний альбом «RESOLVE». Організатори радять бронювати столики і налаштовуватися на «розрив». Вхід – безкоштовний.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 21:30Що обіцяють: Гурт Хмарно з Проясненнями - київський інді-рок гурт.В активі команди: участь в 10-му - ювілейному шоу «Х-Фактор»; 3 сингли; два EP «Дві половини» та «Те», а також два кліпи на пісні «Не Рай» і «Відповідай», виступи на багатьох майданчиках в межах України, зокрема на фестивалях: «Тарас Бульба», Tattoo Collection Kyiv, Khortytsia Freedom, БарРокКо'19, Folk Ukraine - Різдво на Софійській площі, «What the fest?» та ін.Вхід : 80 грн. Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: Показ фільмуМісце: Книгарня «Є» ЛУЦЬКПочаток: 18:30Що обіцяють: 30 листопада, 18:30 — Показ фільму «ТИ, БЛЯ, РОТА ЗАКРИЙ!» (реж.Таїсія Кутузова, 25 хв., Україна, 2019).Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Арт-кафе «Стоп-Кадр»Початок: 20:00Що обіцяють: «Одного разу,невідомо коли, на світі з'явились ці ... королі сучасного українського хіп-хопу, самобутні та щирі self-made виконавці Курган і Agregat», – анонсують організатори.Гурт вирушає у всеукраїнський тур «Габелі» і нарешті завітає до міста Луцьк, яке вже декілька років на нього чекає. Наразі, без перебільшення, Курган і Agregat збирає тисячі шанувальників на топових вітчизняних фестивалях і мільйони переглядів на Youtube. Хлопці перетнуть всю Україну, щоб разом створити нашу музичну історію, та довести, що відвертість завжди перемагає.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: У Цитрі відбудеться другий вечір Відкритого мікрофону. Головний приз 2000 грнКількість учасників обмежена – 10. Заявки учасників приймаються до 25 листопада. Суддями будуть глядачі. Вони визначать найсмішнішого та найдотепнішого жартівника вечора, який і забере приз.Вхід 100 грн. Довідка 050-8802-555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Палац культури міста ЛуцькаПочаток: 19:00Що обіцяють: Проект Святослава Кондратіва #СвітОчимаСкрипаля відомий дивовижними музичними відео, які знімає скрипаль у найпрекрасніших куточках світу – Метеорах Греції, дюнах Сахари, Норвезьких фіордах, Венеції, Барселоні , Парижі та ін.Музика Маестро вже підкорила серця тисяч шанувальників по всій Україні та за її межами. Близько 100 концертів за останні два роки, які дав скрипаль разом зі своїм бендом на провідних концертних майданчиках країни підтверджують високий рівень та популярність артиста. Його по праву називають Першою скрипкою та найромантичнішим скрипалем України! Стильний та харизматичний Святослав Кондратів підкорює своїм шармом, віртуозністю та талантом з перших хвилин! А енергетика, яка панує на сцені, оригінальний відеоряд та живий звук зачаровують та переносять слухачів у музичну казку, з якої не хочеться повертатись!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: MaydanПочаток: 20:00Що обіцяють: Bullets And Octane - хард рок гурт із Каліфорнії, який впродовж останніх 16 років власним прикладом, доводить, що ця музика досі жива. За 16 років Bullets and Octane встигли об'їхати весь світ, ділити сцену та турові автобуси з Avenged Sevenfold, Stone Sour, Social Distortion, Bad Religion, Eagles of Death Metal та Flogging Molly.Квитки: 100 грн. Продаж квитків тільки на вході.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Волинський обласний центр зайнятостіПочаток: 12:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться VI Міжрегіональний фестиваль "Радість творчості - душа", до організації якого долучається Волинська обласна служба зайнятості.Захід приурочений Міжнародному дню людей з інвалідністю.Фільм:Жанр: ДрамаМісце: «Premier City»Початок: 2D: 13:30; 17:00; 19:30; 22:00Про що фільм: Ласкаво просимо в абатство Даунтон - таке миле і затишне містечко. Як і де-небудь ще в Англії, люди тут живуть розміреним життям, ведуть світські бесіди. Ми говоримо, звичайно ж, про аристократів. У простого народу зовсім інші турботи, але зараз зовсім не про них. Що їм до того, що в Даунтон приїде сам правлячий монарх! До цього прийому потрібно ретельно підготуватися. Кожен кущик, кожен куточок в будинку повинні виглядати настільки ідеальними, наскільки це тільки можливо. Скільки подій потрібно підготувати, навчити всьому потрібному прислугу. Турбот у кожного члена аристократичної сім'ї безліч! Адже хтось цей прийом вирішив використовувати для того, щоб вбити монарха...Фільм:Жанр: Трилер, історіяМісце: «Premier City»Початок: 2D: 12:00; 19:00Про що фільм: Фільм розповідає історію молодого валлійського журналіста Ґарета Джонса, який у 1933 році вирушив до Радянського Союзу, щоб викрити та донести до світової спільноти правду про злочини сталінського режиму та Голодомор в Україні.Фільм:Жанр: Бойовик, трилер, драма, криміналМісце: «Premier City»Початок: 20:10Про що фільм: Він полює на злочинців, які скоїли на Манхеттені зухвале пограбування, залишивши після себе 8 мертвих поліцейських. А продажні копи тим часом полюють на нього, намагаючись підставити. Але злочинцям не сховатися, так як перший раз в історії Нью-Йорка поліція перекрила всі виходи з острова, в тому числі 21 міст.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 21:10Про що фільм: Фотограф з Лос-Анджелеса Мара впевнена, що сімейне життя - це не для неї, навіть після знайомства з привабливим хлопцем Джеком, який готовий до серйозних стосунків. Але Мара зможе побачити нову сторону шлюбу, отримавши запрошення на 15 весіль за один рік.