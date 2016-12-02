Луцькі студенти вийшли на акцію солідарності з ВІЛ-інфікованими. ФОТО





Учасники акції «Свічкова хода» зібрались з плакатами біля мадколеджу на вул. Лесі Українки, 2, інформують



Далі, у супроводі поліцейських, колона рушила вулицею до Театрального майдану.



Із запалених лампадок учасники ходи виклали стрічку.



«В Україні перші випадки хвороби зафіксували в 1987 році. До 1992-го року це були «привозні» випадки, коли приїжджали інфіковані іноземці чи українці. А вже з 1995-го хвороба поширилась в Україні та області. З березня 96-го розпочалася епідемія ВІЛ-інфекції.



На сьогодні на Волині проживає близько 3 тисяч ВІЛ-інфікованих, хоча ми виявили понад 5,5 тисячі випадків. Понад тисяча людей померли, особливо багато серед тих, хто захворів у перші роки появи інфекції в Україні», – розповіла директор КП «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом» Олена Макаренко.



Хода солідарності з ВІЛ-інфікованими відбувається понад 10 років поспіль. Голова луцької організації Товариства Червоного Хреста Емілія Матвійчук пояснює, що до неї долучать 1,5-2 тисячі студентів та учнів, щоб виховувати у дітей толерантність до тих, хто має СНІД та розповісти, як убезпечити себе від інфекції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулась хода, присвячена до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.Учасники акції «Свічкова хода» зібрались з плакатами біля мадколеджу на вул. Лесі Українки, 2, інформують Волинські новини Далі, у супроводі поліцейських, колона рушила вулицею до Театрального майдану.Із запалених лампадок учасники ходи виклали стрічку.«В Україні перші випадки хвороби зафіксували в 1987 році. До 1992-го року це були «привозні» випадки, коли приїжджали інфіковані іноземці чи українці. А вже з 1995-го хвороба поширилась в Україні та області. З березня 96-го розпочалася епідемія ВІЛ-інфекції.На сьогодні на Волині проживає близько 3 тисяч ВІЛ-інфікованих, хоча ми виявили понад 5,5 тисячі випадків. Понад тисяча людей померли, особливо багато серед тих, хто захворів у перші роки появи інфекції в Україні», – розповіла директор КП «Волинський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом»Хода солідарності з ВІЛ-інфікованими відбувається понад 10 років поспіль. Голова луцької організації Товариства Червоного Хрестапояснює, що до неї долучать 1,5-2 тисячі студентів та учнів, щоб виховувати у дітей толерантність до тих, хто має СНІД та розповісти, як убезпечити себе від інфекції.

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