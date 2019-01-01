Відомо, з ким зіграє Україна на Євро-2020





Перший матч зіграємо 14 червня з голандцями, - пише



Під час церемонії жеребкування фінального турніру Євро-2020 збірна України дізналася своїх суперників.



Наша команда зіграє у Групі С проти Нідерландів, Австрії, ще один учасник визначиться після стикових матчів. Це може бути одна із таких команд: Румунія, Грузія, Білорусь, Північна Македонія та Косово. Більше читайте тут: https://tsn.ua/prosport/zbirna-ukrayini-zigraye-na-yevro-2020-z-niderlandami-ta-avstriyeyu-1452084.html

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