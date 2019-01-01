19 волинських господарств виготовляють органічну продукцію





Як поінформувала заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Людмила Петриканин, у нашій області 19 господарств сертифіковані на виробництво органічної продукції «Органік стандарт», - пише



Відповідно до норм законодавства ЄС, органічне виробництво – це загальна система управління підприємством та виробництвом харчових продуктів, яка об’єднує найкращі екологічні методи захисту навколишнього середовища, високий рівень біорізноманіття, збереження природних ресурсів, дотримання високих стандартів добробуту тварин та методу виробництва поряд із наданням переваг простими споживачами для продуктів, які вироблені з використанням природних речовин та процесів.



Практично всі волинські господарства сертифіковані на виробництво продукції рослинництва, і лише ТзОВ «Старий Порицьк» – на виробництво продукції тваринництва. Це єдине підприємство на Волині, що виробляє органічну молочну продукцію. Ще у 2010 році тут відмовилися від використання хімічних добрив та засобів захисту рослин, синтезованих речовин у рослинництві та від використання антибіотиків і хімічних добавок у тваринництві. Підприємство виробляє органічні тверді сири, м’які розсільні сири, солодковершкове масло, кисломолочний сир, сметану, йогурти з органічними ягодами. А також вирощує органічні культури: пелюшку, гречку, льон, гірчицю, спельту, вику.



«Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області передбачає часткове відшкодування вартості послуг із сертифікації: до 50% вартості понесених витрат, але не більш ніж 50 тисяч гривень на одне господарство. Цього року, скориставшись програмою, підприємиця Галина Пушкар із Цуманської ОТГ отримала 16 тисяч гривень відшкодувань (по 8 тисяч гривень із обласного бюджету та бюджету ОТГ)», – повідомила Людмила Петриканин.



Формуванню і розвитку органічного ринку сприяє громадська спілка «Органічна Україна». Президент спілки Олена Березовська розповіла, що на сьогодні в Україні працює 91 виробник готових органічних продуктів. Найбільше з них виробляють свіжі овочі, фрукти та ягоди.



«Україна експортує органічну продукцію в країни Європи, зокрема у Нідерланди, Німеччину, Литву, Італію, Австрію, Францію, Великобританію, Польщу тощо. Серед експортованої продукції – зернові, насіння і плоди олійних культур, соя, фрукти, соки, продукція борошномельно-круп’яної промисловості, овочі, макуха, мед, молочні продукти, морозиво, чай», – зазначила Олена Березовська.



Варто зазначити, що підприємства, які виробляють органічну продукцію, щороку мають проходити інспекцію та підтверджувати статус органічного оператора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У країнах ЄС все більшої популярності набувають органічні продукти. Приємно, що на полицях закордонних супермаркетів з’являються органічні товари від українських виробників.Як поінформувала заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації, у нашій області 19 господарств сертифіковані на виробництво органічної продукції «Органік стандарт», - пише ІА Волинські новини Відповідно до норм законодавства ЄС, органічне виробництво – це загальна система управління підприємством та виробництвом харчових продуктів, яка об’єднує найкращі екологічні методи захисту навколишнього середовища, високий рівень біорізноманіття, збереження природних ресурсів, дотримання високих стандартів добробуту тварин та методу виробництва поряд із наданням переваг простими споживачами для продуктів, які вироблені з використанням природних речовин та процесів.Практично всі волинські господарства сертифіковані на виробництво продукції рослинництва, і лише ТзОВ «Старий Порицьк» – на виробництво продукції тваринництва. Це єдине підприємство на Волині, що виробляє органічну молочну продукцію. Ще у 2010 році тут відмовилися від використання хімічних добрив та засобів захисту рослин, синтезованих речовин у рослинництві та від використання антибіотиків і хімічних добавок у тваринництві. Підприємство виробляє органічні тверді сири, м’які розсільні сири, солодковершкове масло, кисломолочний сир, сметану, йогурти з органічними ягодами. А також вирощує органічні культури: пелюшку, гречку, льон, гірчицю, спельту, вику.«Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Волинської області передбачає часткове відшкодування вартості послуг із сертифікації: до 50% вартості понесених витрат, але не більш ніж 50 тисяч гривень на одне господарство. Цього року, скориставшись програмою, підприємиця Галина Пушкар із Цуманської ОТГ отримала 16 тисяч гривень відшкодувань (по 8 тисяч гривень із обласного бюджету та бюджету ОТГ)», – повідомила Людмила Петриканин.Формуванню і розвитку органічного ринку сприяє громадська спілка «Органічна Україна». Президент спілки Олена Березовська розповіла, що на сьогодні в Україні працює 91 виробник готових органічних продуктів. Найбільше з них виробляють свіжі овочі, фрукти та ягоди.«Україна експортує органічну продукцію в країни Європи, зокрема у Нідерланди, Німеччину, Литву, Італію, Австрію, Францію, Великобританію, Польщу тощо. Серед експортованої продукції – зернові, насіння і плоди олійних культур, соя, фрукти, соки, продукція борошномельно-круп’яної промисловості, овочі, макуха, мед, молочні продукти, морозиво, чай», – зазначила Олена Березовська.Варто зазначити, що підприємства, які виробляють органічну продукцію, щороку мають проходити інспекцію та підтверджувати статус органічного оператора.

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