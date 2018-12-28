Маленькі лучани створювали новорічний календар. ФОТО
Сьогодні, 09:52
У книгарні «Є» відбувся традиційний суботній майстер-клас. Цього разу він був присвячений створенню сімейного святкового календаря.
Про це пише ІА Волиснькі новини.
Різдвяні, або як їх ще називають адвент календарі – це особливі листівки, які часто мають вигляд будиночків із віконцями. В кожному з них – цукерка або побажання. Традиційно такі календарі використовуються аби відстежувати час, який залишився до Нового Року чи Різдва.
Художниця Ірина Сардак-Бондарук поділилася секретом створення власного варіанту такого календаря. Головна його ідея полягає в тому, щоб запланувати на кожен день цікаву сімейну подію, пов’язану із зимовими святами.
Це може бути спільне читання новорічної казки, відвідини вистави чи перегляд мультфільму, сімейний вечір з какао, прогулянка зимовим парком, прикрашання ялинки. Такий імпровізований адвент календар можна приурочити до Дня Святого Миколая, Нового Року, Різдва тощо. Відповідно, буде змінюватися і кількість щоденних завдань – від 18 і більше.
Ірина Сардак-Бондарук роздала учасникам майстер-класу підготовлений список таких завдань. Серед них були і візит до улюбленої книгарні «Є», турбота про тваринок, які потерпають від морозу, створення новорічного подарунку власними руками.
Після цього діти та дорослі зробили маленькі конвертики, у які вклали завдання. Хтось підписав їх, а хтось вирішив, що цікавіше буде, коли завдання стане сюрпризом. Такі конвертики можна прикріпити за допомогою прищепок або ж зберігати у прикрашеній бляшанці чи коробці.
Не забула майстриня і про головне «правило користування календарем»: потрібно виконувати усі його завдання, не пропускаючи їх чи змінюючи, без нагальної потреби. І тоді очікування зимових свят стане не лише цікавішим, а й запам’ятається особливою атмосферою сімейного затишку та єднання.
Фото Олександр Дурманенко
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Про це пише ІА Волиснькі новини.
Різдвяні, або як їх ще називають адвент календарі – це особливі листівки, які часто мають вигляд будиночків із віконцями. В кожному з них – цукерка або побажання. Традиційно такі календарі використовуються аби відстежувати час, який залишився до Нового Року чи Різдва.
Художниця Ірина Сардак-Бондарук поділилася секретом створення власного варіанту такого календаря. Головна його ідея полягає в тому, щоб запланувати на кожен день цікаву сімейну подію, пов’язану із зимовими святами.
Це може бути спільне читання новорічної казки, відвідини вистави чи перегляд мультфільму, сімейний вечір з какао, прогулянка зимовим парком, прикрашання ялинки. Такий імпровізований адвент календар можна приурочити до Дня Святого Миколая, Нового Року, Різдва тощо. Відповідно, буде змінюватися і кількість щоденних завдань – від 18 і більше.
Ірина Сардак-Бондарук роздала учасникам майстер-класу підготовлений список таких завдань. Серед них були і візит до улюбленої книгарні «Є», турбота про тваринок, які потерпають від морозу, створення новорічного подарунку власними руками.
Після цього діти та дорослі зробили маленькі конвертики, у які вклали завдання. Хтось підписав їх, а хтось вирішив, що цікавіше буде, коли завдання стане сюрпризом. Такі конвертики можна прикріпити за допомогою прищепок або ж зберігати у прикрашеній бляшанці чи коробці.
Не забула майстриня і про головне «правило користування календарем»: потрібно виконувати усі його завдання, не пропускаючи їх чи змінюючи, без нагальної потреби. І тоді очікування зимових свят стане не лише цікавішим, а й запам’ятається особливою атмосферою сімейного затишку та єднання.
Фото Олександр Дурманенко
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