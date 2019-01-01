У Луцьку запрацювала Фабрика святого Миколая

1-го грудня в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбулося офіційне відкриття Фабрики святого Миколая в рамках всеукраїнської благодійної акції "Миколай про тебе не забуде!"Про це повідомляють організатори.На Волині акція проходить уже 13-й рік поспіль. Цьогоріч до роботи приступили з новими силами, командою та новим керівником.Цьогоріч очільницею благодійної акції стала студентка СНУ ім. Лесі Українки факультету інформаційних систем фізики та математики. Чотири роки, ще зі шкільних років, вона була волонтером, минулого року координатором, а сьогодні вона - керівник акції.Уже не перший рік поспіль фабрика святого Миколая знаходиться у Волинській обласній бібліотеці Олени Пчілки, що радо приймає нас у своїх стінах.«Спочатку це було доволі незвично, а потім це стало компонентом нашого життя», - розповідає директор обласної наукової бібліотеки - Людмила Антонівна.Кожного дня на фабриці є волонтери, що вітають усіх гостей, які приходять до Миколая, особливо діток. Вони збирають подарунки, сортують і пакують у подарункові пакети для кожної дитини, зважаючи на її вік та особливості.Як зазначила керівник акції Юлія у цьому році волонтери збирають не тільки солодощі, іграшки та канцтовари, а й підгузки та засоби особистої гігієни, дитячий одяг.Також на відкритті Фабрики святого Миколая були присутні партнери та спонсори акції.3-й рік поспіль нас підтримує Волинська торгово-просмислова палата, яка не тільки допомагає зі збором подарунків, а й безпосередньо приймає участь у житті фабрики, читанні книг у дитячих лікарнях та багатьох інших заходах. Дитячі усмішки та сяйво в очах - це найголовніше на думку віце-призидента Волинської торгово-промислової палати -Вперше до акції долучається поліграфічне підприємство «Вежа Друк». Вони не тільки допомогли з поліграфією, а й активно сприяють у розповсюдженні інформації та збору подарунків.8-го грудня в рамках акції в пивному клубі «Оболонь» відбудеться благодійний концерт за участю 3-х виконавців «Широкий лан» (Київ), «Carlos Bandos» таНа Фабриці святого Миколая на вас чекають святкові фотозони, де ви можете зробити світлини з хештегом Фабрика Миколая.З 2-го грудня розпочинається реєстрація на майстер-класи, що будуть відбуватися на фабриці Миколая в бібліотеці імені Олени Пчілки за адресою: м.Луцьк вул. Шопена, 11.