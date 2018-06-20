У Луцьку активісти блокували новий ресторан через російськомовне меню та вивіски





Акція протесту відбулася у понеділок, 2 грудня, повідомляє "



Зокрема, лучани обурені мовною політикою ресторану: меню та вивіски закладу написані російською. Активісти вважають це неповагою до державної мови і наголошують, що "окупантам у Луцьку не місце".



На вхідних дверях закладу протестувальники залишили напис "Ми ще прийдемо" і дописали в режимі роботи неділю українською.



Своєю чергою власники запевняють, що просто ще не встигли привезти вивіски українською мовою.



Станом на 13:20 в закладі викинули все, що було написане російською мовою. Обіцяють замінити на українську.



На місці події працювала поліція.



До слова, «Rest Or Run» – це всеукраїнська мережа кав’ярень. Ідея створити таку мережу виникла у 2015 році. Наразі 25 закладів працює не тільки в Україні, але й за її межами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку активісти блокували заклад «Rest Or Run», який відкрився 28 листопада на вулиці Винниченка.Акція протесту відбулася у понеділок, 2 грудня, повідомляє " Конкурент ".Зокрема, лучани обурені мовною політикою ресторану: меню та вивіски закладу написані російською. Активісти вважають це неповагою до державної мови і наголошують, що "окупантам у Луцьку не місце".На вхідних дверях закладу протестувальники залишили напис "Ми ще прийдемо" і дописали в режимі роботи неділю українською.Своєю чергою власники запевняють, що просто ще не встигли привезти вивіски українською мовою.Станом на 13:20 в закладі викинули все, що було написане російською мовою. Обіцяють замінити на українську.На місці події працювала поліція.До слова, «Rest Or Run» – це всеукраїнська мережа кав’ярень. Ідея створити таку мережу виникла у 2015 році. Наразі 25 закладів працює не тільки в Україні, але й за її межами.

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