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У Луцьку активісти блокували новий ресторан через російськомовне меню та вивіски

У Луцьку активісти блокували новий ресторан через російськомовне меню та вивіски
У Луцьку активісти блокували заклад «Rest Or Run», який відкрився 28 листопада на вулиці Винниченка.

Акція протесту відбулася у понеділок, 2 грудня, повідомляє "Конкурент".

Зокрема, лучани обурені мовною політикою ресторану: меню та вивіски закладу написані російською. Активісти вважають це неповагою до державної мови і наголошують, що "окупантам у Луцьку не місце".

На вхідних дверях закладу протестувальники залишили напис "Ми ще прийдемо" і дописали в режимі роботи неділю українською.

Своєю чергою власники запевняють, що просто ще не встигли привезти вивіски українською мовою.

Станом на 13:20 в закладі викинули все, що було написане російською мовою. Обіцяють замінити на українську.

На місці події працювала поліція.

До слова, «Rest Or Run» – це всеукраїнська мережа кав’ярень. Ідея створити таку мережу виникла у 2015 році. Наразі 25 закладів працює не тільки в Україні, але й за її межами.


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Теги: «Rest Or Run», активісти, реаторан, російська мова, Луцьк
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Коментарі 1
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Працювати треба на благо України,а не протестувати....
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