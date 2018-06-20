У Луцьку активісти блокували новий ресторан через російськомовне меню та вивіски
Сьогодні, 16:27
У Луцьку активісти блокували заклад «Rest Or Run», який відкрився 28 листопада на вулиці Винниченка.
Акція протесту відбулася у понеділок, 2 грудня, повідомляє "Конкурент".
Зокрема, лучани обурені мовною політикою ресторану: меню та вивіски закладу написані російською. Активісти вважають це неповагою до державної мови і наголошують, що "окупантам у Луцьку не місце".
На вхідних дверях закладу протестувальники залишили напис "Ми ще прийдемо" і дописали в режимі роботи неділю українською.
Своєю чергою власники запевняють, що просто ще не встигли привезти вивіски українською мовою.
Станом на 13:20 в закладі викинули все, що було написане російською мовою. Обіцяють замінити на українську.
На місці події працювала поліція.
До слова, «Rest Or Run» – це всеукраїнська мережа кав’ярень. Ідея створити таку мережу виникла у 2015 році. Наразі 25 закладів працює не тільки в Україні, але й за її межами.
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Акція протесту відбулася у понеділок, 2 грудня, повідомляє "Конкурент".
Зокрема, лучани обурені мовною політикою ресторану: меню та вивіски закладу написані російською. Активісти вважають це неповагою до державної мови і наголошують, що "окупантам у Луцьку не місце".
На вхідних дверях закладу протестувальники залишили напис "Ми ще прийдемо" і дописали в режимі роботи неділю українською.
Своєю чергою власники запевняють, що просто ще не встигли привезти вивіски українською мовою.
Станом на 13:20 в закладі викинули все, що було написане російською мовою. Обіцяють замінити на українську.
На місці події працювала поліція.
До слова, «Rest Or Run» – це всеукраїнська мережа кав’ярень. Ідея створити таку мережу виникла у 2015 році. Наразі 25 закладів працює не тільки в Україні, але й за її межами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Працювати треба на благо України,а не протестувати....
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