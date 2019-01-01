Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.
У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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