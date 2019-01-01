вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня
У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.

У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Представили нового очільника прокуратури Волині
Молоді і «зелені»: студентські фото відомих на Волині людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
YouTube чи книги: хто переможе у двобої 21 століття. АНОНС
Сьогодні, 20:23
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня
Сьогодні, 20:00
У Стир у Луцьку випустили тонну риби
Сьогодні, 19:57
Волинська модель XL «запалювала» з Настею Каменських. ВІДЕО
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 29 листопада
28 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 28 листопада
27 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 листопада
26 листопад, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 листопада Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 26 листопада
25 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗНО для вчителів: розповіли, скільки балів треба набрати, щоб мати вищу зарплату
Сьогодні, 20:30
 0
YouTube чи книги: хто переможе у двобої 21 століття. АНОНС
Сьогодні, 20:23
 0
Магія зими: у Луцьку випав перший сніг. ФОТО
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
У Стир у Луцьку випустили тонну риби
Сьогодні, 19:57
 0
Медіа
відео
1/8