Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 3 грудня





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Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.



У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.



Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області у вівторок очікується хмарна з проясненнями погода.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6º морозу, вдень від 2º морозу до 3º тепла.У Луцьку також - хмарно з проясненнями. Вночі сніг, вдень невеликий сніг, мокрий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця.Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-4º морозу, вдень від 1º морозу до 1º тепла.

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