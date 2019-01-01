Яке свято 3 грудня та чому сьогодні потрібно проклинати всяку нечисть

Прокла Константинопольського патріарха. Інші назви свята: «Прокл», «День Прокла і Прокли», «Проклинатели нечисті». В цей день було прийнято проклинати всяку нечисть, щоб вона довше не вилазила зі своїх нір і не псувала життя людині.



Весь свій час юний Прокл вивчав Святе Письмо і молився. Навчав його Іоанн Золотоустий, який передав Проклу багато своїх знань, а також навчив бути хорошим оратором. Златоуст зробив Прокла спочатку дияконом, а потім пресвітером. Коли Іоанн помер, Прокл і далі проповідував у Константинополі і став у ньому патріархом. Святителя дуже любили і шанували за самовідданість, турботу про убогих і нещасних, – пише







Міжнародний день людей з інвалідністю



Цей день проголосила Генасамблея ООН в 1992 році. Його мета – просувати права інвалідів у всіх сферах суспільного життя, а залучити громадськість до їх проблем. У 2006 році в грудні Генасамблея прийняла Конвенцію про права інвалідів. Це правозахисний документ, який одночасно є договором про права людини та інструментом розвитку.







Всесвітній день комп'ютерної графіки



Це свято відзначають 3 грудня, хоча поки воно неофіційне. Ідею провести його висунула в 1998 році американська компанія Alias. Дату вибрали, тому що 3 December дає поєднання 3D. Спочатку пропозицію підтримали 3D аніматори, а потім приєдналися Adobe, nVidia, Wacom та інші відомі компанії. Спочатку день стосувався тільки творців тривимірних зображень, але потім став святом для усієї галузі, пов'язаної з комп'ютерною графікою. Можете привітати знайомих дизайнерів, ілюстраторів всіх галузей, а також тих, хто розробляє 3D-моделі.







Міжнародний день боротьби з пестицидами



Цей день запустила Мережа по боротьбі з пестицидами в 1998 році. Справа в тому, що саме 3 грудня 1984 року сталася екологічна катастрофа на заводі пестицидів у Бхопал, Індія. Девіз цього дня: «Пестициди – безвихідь цивілізації». Його мета – залучати більше уваги світового суспільства, щоб вирішити проблеми, які виникли за рахунок виробництва і використання цих хімікатів. Замість них висувають концепцію органічного землеробства, яке засноване на поєднанні різних рослин, заміні добрив на органічні, а також на контроль над шкідниками. Але поки вона не знайшла масштабного практичного застосування.







Чого не можна робити 3 грудня



Якщо вам необхідно вирушити в далеку дорогу, то цей день не підійде, постарайтеся перенести поїздку. В крайньому випадку може допомогти молитва святому Проклу про безпеку в дорозі. Також постарайтеся не сваритися з оточуючими, а навпаки будьте доброзичливими і привітними. І не забувайте, що зараз Різдвяний піст, а значить продукти тваринного походження заборонені, як і багато справ, слів і думок.



Народні прикмети на 3 грудня



– Вранці 3 грудня засніжило – до полудня очікується відлига.



– Поліна тріщать у пічці – прикмета до морозу.



– Пір'яні хмари, пливуть одна за одною, – вісники, що наближається хуртовина.



– Якщо в Проклів день піде дощ, то і в третій день літа теж буде лити.



– Снігурі заливаються 3 грудня – прикмета до хурделиці.



– Сорока прагне під дах залетіти – до заметілі.



– Якщо 3 грудня двері самі відкриються, то це прикмета, що нечисть поруч ходить. Треба перехреститися.



– Кімнатна рослина сьогодні зацвіла – до поповнення сімейства.



– Кури на Прокла один до одного туляться – бути холоду.



– Народжені 3 грудня – майстри на всі руки.



Іменини в цей день



Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак, Макар, Микола, Прокл, Тетяна, Текля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У православному календарі це день пам'яті святителяКонстантинопольського патріарха. Інші назви свята: «Прокл», «День Прокла і Прокли», «Проклинатели нечисті». В цей день було прийнято проклинати всяку нечисть, щоб вона довше не вилазила зі своїх нір і не псувала життя людині.Весь свій час юний Прокл вивчав Святе Письмо і молився. Навчав його, який передав Проклу багато своїх знань, а також навчив бути хорошим оратором. Златоуст зробив Прокла спочатку дияконом, а потім пресвітером. Коли Іоанн помер, Прокл і далі проповідував у Константинополі і став у ньому патріархом. Святителя дуже любили і шанували за самовідданість, турботу про убогих і нещасних, – пише znaj.ua Цей день проголосила Генасамблея ООН в 1992 році. Його мета – просувати права інвалідів у всіх сферах суспільного життя, а залучити громадськість до їх проблем. У 2006 році в грудні Генасамблея прийняла Конвенцію про права інвалідів. Це правозахисний документ, який одночасно є договором про права людини та інструментом розвитку.Це свято відзначають 3 грудня, хоча поки воно неофіційне. Ідею провести його висунула в 1998 році американська компанія Alias. Дату вибрали, тому що 3 December дає поєднання 3D. Спочатку пропозицію підтримали 3D аніматори, а потім приєдналися Adobe, nVidia, Wacom та інші відомі компанії. Спочатку день стосувався тільки творців тривимірних зображень, але потім став святом для усієї галузі, пов'язаної з комп'ютерною графікою. Можете привітати знайомих дизайнерів, ілюстраторів всіх галузей, а також тих, хто розробляє 3D-моделі.Цей день запустила Мережа по боротьбі з пестицидами в 1998 році. Справа в тому, що саме 3 грудня 1984 року сталася екологічна катастрофа на заводі пестицидів у Бхопал, Індія. Девіз цього дня: «Пестициди – безвихідь цивілізації». Його мета – залучати більше уваги світового суспільства, щоб вирішити проблеми, які виникли за рахунок виробництва і використання цих хімікатів. Замість них висувають концепцію органічного землеробства, яке засноване на поєднанні різних рослин, заміні добрив на органічні, а також на контроль над шкідниками. Але поки вона не знайшла масштабного практичного застосування.Якщо вам необхідно вирушити в далеку дорогу, то цей день не підійде, постарайтеся перенести поїздку. В крайньому випадку може допомогти молитва святому Проклу про безпеку в дорозі. Також постарайтеся не сваритися з оточуючими, а навпаки будьте доброзичливими і привітними. І не забувайте, що зараз Різдвяний піст, а значить продукти тваринного походження заборонені, як і багато справ, слів і думок.– Вранці 3 грудня засніжило – до полудня очікується відлига.– Поліна тріщать у пічці – прикмета до морозу.– Пір'яні хмари, пливуть одна за одною, – вісники, що наближається хуртовина.– Якщо в Проклів день піде дощ, то і в третій день літа теж буде лити.– Снігурі заливаються 3 грудня – прикмета до хурделиці.– Сорока прагне під дах залетіти – до заметілі.– Якщо 3 грудня двері самі відкриються, то це прикмета, що нечисть поруч ходить. Треба перехреститися.– Кімнатна рослина сьогодні зацвіла – до поповнення сімейства.– Кури на Прокла один до одного туляться – бути холоду.– Народжені 3 грудня – майстри на всі руки.Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак, Макар, Микола, Прокл, Тетяна, Текля.

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